【视频】蔡英文在纽约 马英九在武汉

台湾/中国/美国

资料图片，2016年马英九卸任，蔡英文上任的权力交接仪式上同框, 2016年5月20号.

台湾前总统马英九周四（3月30号）在对中国的历史性访问中呼吁继续与北京交流。总统蔡英文于周三启程开始中美洲邦交国访问行程，过境抵达纽约，她表示台湾会继续坚定地走在民主路线上，并感谢美国落实对台湾的安全承诺。

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蔡英文在纽约

据报道，刚刚抵达纽约过境的蔡英文出席3月29日晚举办的侨宴，并发表演讲。蔡英文感谢美国政府依据台湾关系法及六项保证，落实对台湾的安全承诺。称台湾一定会和美国及其他伙伴，共同守护区域的和平稳定。

蔡英文表示，台湾站在世界民主的第一线。台湾人越团结，台湾就会越安全。台湾越安全，世界就会越安全。台湾会跟所有的民主伙伴携手合作，台湾会继续坚定地走在民主自由的道路上。她还说，相信所有海外的乡亲都是支持台湾走向世界最温暖、最强大又最坚定的后盾。

蔡英文周三下午抵达纽约展开为期10天 9夜的“民主伙伴共荣之旅”。纽约是她此行前往台湾邦交国危地马拉和伯利兹过境美国的第一站。回程，蔡英文还将过境美国加州，预计将于美国众议院议长麦卡锡会面。北京已经威胁说，如果麦卡锡会见蔡英文，中国将进行报复。中国国台办发言人朱凤莲周三在例行新闻发布会上说，“如果她与美国众议院议长麦卡锡接触，将是严重违反一个中国原则的又一次挑衅 ，破坏中国主权和领土完整，破坏台海和平稳定。”朱凤莲说，“我们坚决反对，并将采取措施坚决反击。” 但她没有说明这些措施可能是什么。

马英九在武汉

对于马英九，法新社报道称，这是七十多年来台湾前任或现任领导人首次访问大陆。他当天会见了中国台湾事务办公室主任宋涛，请宋涛转达对中国国家主席习近平的问候。

国民党籍马英九曾在2008年至2016年担任台湾总统。他在一份声明中说，台湾海峡两岸应保持交流，共同努力，尽一切努力避免战争和冲突，努力振兴中华。"

马英九当天参观了武汉市档案馆的新冠肺炎疫情专题展，而马英九办公室之前发布的访问大陆行程，并没有该专题展，可能是临时增加的这个行程；中国官方媒体央视进行了报道。中央社报道，前总统马英九今天在武汉表示，政府换了主导人事，两岸关系一落千丈，他感到痛心。他并举例德法关係，指双方不同文、不同种，但成为欧盟主要力量，反问“为甚么两岸做不到？”

民进党周一在一份声明中评论马英九大陆行说："我们应该更加团结（......），但不幸的是，国民党站在中国共产党一边，前总统马英九无视公众对 "此时此刻 "访问中国的反对意见"。

国民党和民进党候选人是明年台湾总统选举的领跑者。

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