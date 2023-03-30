马英九今晚在湖北会晤国台办主任宋涛

马英九大陆之行

马英九办公室之前发布的访问大陆行程，并没有武汉市档案馆的新冠肺炎疫情专题展，但今天临时增加这个行程；马英九参观后提到，台湾和大陆之间在医疗方面有技术合作的协议，希望可以充分运用。下午马英九前往武汉大学与师生座谈，晚间将与国台办主任宋涛会面。

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和国台办主任宋涛会面的行程，之前也没有公布，今天才传出这个消息。初步了解，两人会面的时间预计是今天晚间六点。会谈过后，宋涛将陪同马英九前往湖南，预计明天下午抵达湖南长沙，4月1日马英九会回到家乡湖南湘潭白石镇祭祖。当地已经将通往马家祖坟的狭窄道路修建拓宽，方便马英九祭祖。

当武汉档案馆人员介绍当初武汉台胞因新冠肺炎被困，当地政府为台胞服务时，马英九对当地政府为台胞的照顾表示感谢。

在听完大陆医疗人员为病患的创举时，马英九说，中国科学家的贡献，做的事情太对了！这是为全人类工作和贡献。此外马英九还问到，大陆国家主席习近平，在疫情发生后来过武汉几次？陪同官员回答说，五次。

参观之后，媒体问到，对疫情过后的两岸交流有什么期许？马英九说，大家都努力的把抗疫工作做得更完整，两岸有很大的空间可以合作，台湾跟大陆订有医疗技术合作协议，希望可以充分的运用。

另外，马英九出访大陆被绿营质疑遭到矮化，民进党发言人林楚茵表示，马英九对于接机官员的层级被矮化，竟说非常满意，让国人非常失望，质疑如何期待马英九能捍卫国格与尊严。

国民党文传会副主委江怡臻则在LINE群组表示，马英九此行，整体非常低调，但大陆都给予最高规格，例如警察开道、高铁配合行程安排晚几分钟发车。她说，行政院前院长谢长廷访陆祭祖，大陆派出厦门市台办主任接机，怎么不见民进党痛批矮化？或连开两场记者会指责？她并批评民进党操作政治议题，采双重标准，只是要淡化台洪断交，执政的失误，撇清责任，令人遗憾。

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