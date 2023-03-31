诱骗台湾人到柬埔寨从事诈骗的女 “蛇头”被判刑逾七年

37岁的台湾女“蛇头”张惟甄以高薪工资诱骗台湾民众到柬埔寨，拘禁并强迫他们从事诈骗工作，被判刑七年六个月。

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综合台湾彰化地方法院发布的新闻稿和《联合报》报道，彰化地方法院星期四（3月30日）判决主谋张惟甄涉犯共同图利以诈术使人出国等共五罪，合并应执行有期徒刑七年六个月；共犯邱守毅和林佑颖涉同罪被分别判处有期徒刑四年六个月和三年六个月。

据报道，张惟甄等诈骗集团成员在2022年5月至6月，通过网络社交媒体以高薪工作为由诈骗被害人，前往柬埔寨等地工作。邱守毅和林佑颖按照张惟甄的指示接送被害人前往指定旅馆住宿及办理护照等事宜，每成功介绍一人，他们3人可分享10万元新台币报酬。

被害人到达柬埔寨后，被没收护照、手机，行动和通讯都受管制，工作内容为从事对海外人士诈骗。如有不从，则可能遭到警告、罚款或殴打等处罚，甚至可能转卖至其他从事诈欺等不法工作的公司。

如果被害人要求返台，需骗取他们在台友人前往顶替，或由家属交付赎金。案件中有两名被害人的家属交赎金后，被害人得以返台，另一名女子迄今未返台。

张惟甄等人2022年5月至8月间陆续诈骗四名男士、三名女士出境，其中两男一女离境前及时被检察官以拘票拦阻，没有离开台湾。

彰化法院法官认为，张惟甄等三人所为严重破坏人际间的信任关系，对台湾社会秩序造成危害，更严重影响台湾的国际声誉。

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