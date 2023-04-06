港警与公安无异：公墓致祭须截查 采访被指颠覆 广州扫墓须向政府预约

香港/清明扫祭

沙岭公墓被指有抗争者在此下葬, 每年清明节均有市民前往拜祭(2020年资料图片)

自2019年反修例运动中传出有人「被死亡」後，清明时节到下葬无人认领尸体的公墓拜祭人数增加，但警方亦由前年开始派员到场为市民登记，今年更有到场致祭市民被截查，到场采访的网媒记者被告知现时是「敏感时期」，又指记者到场是「颠覆国家政权」，随时可采取行动。有网民将港人情况与「天安门母亲」纪念六四死难者受阻相比，评论员吴志森慨叹：「现在的香港警察与大陆公安无乜分别！」

广告 继续浏览后续

位於罗湖管制站旁的沙岭公墓，是政府专为无人认领尸体而设的坟场，自2016年起，不再是禁区，市民毋须申请边境禁区通行证（俗称「禁区纸」）便可前往，但美国政府资助媒体《美国之音》报道，有自2020年起於清明节期间到公墓致祭者发现，警方於2021年4月的清明节前後几日公众假期，首次派警员在沙岭公墓2019至2020年下葬的无名墓碑分段范围入口驻守，登记前往拜祭者的身分证号码等个人资料，到场采访的记者亦不例外。

及至今年清明节，警方的行动有所加强。根据网媒《独立媒体》报道，记者昨(5日)早到沙岭公墓时发现，公墓入口有警车及警员戒备，有携白色鲜花到场的市民被两名便衣警员截查。警员指该名市民未有依法携带身份证，并质疑其到场目的，将他带到旁边小屋内，最後将他带走。有警员向记者表示，所有到场拜祭者均会被截查，不会针对「特定年份」，强调执法一视同仁。

截查市民的一名警员及後问记者到场原因，当《独媒》记者表示是到场采访後，警员竟指现时是「敏感时期」，又称来这里做什麽，大家「心照(心知肚明)啦！」警员随後「指责记者在场是『颠覆国家政权』，随时可作拘捕：「如果再逗留就带你返去『撩』！」

在上述报道的脸书上，有超过二百人留言，有四分之一人质疑：「乜咩(即什麽)叫敏感时期，清明节拜山有乜问题」；另有四分一人讽刺道：「唔通去浩园咩？」浩园是港府为安葬殉职公务员而设的墓地。

本土派前立法会议员朱凯迪在因为初选案被还柙前的2020年4月曾到沙岭拜祭，并以《你有浩园 我有沙岭》为题发文，指「无名墓碑志记匿名革命，我们是为记住和承传反抗的精神而来」。他相信，沙岭已成为港人名副其实的「公墓」，是纪念为香港无私牺牲的无名烈士的「公义之墓」。他更指出，监控墓地和拜祭从来是中共政治控制的一个环节，从警察的反应看来，中共很明显已察觉到沙岭公墓的转化。

2023年清明节，香港6警员在沙岭公墓戒备(独媒图片) © 独媒图片

广州有人因先人名字含敏感字而未能预约扫祭

有市民相信，在2019年反修例运动期间「被死亡」的抗争者被送到沙岭公墓下葬，故特意前往拜祭，而「被死亡」的质疑更因当年的尸体发现案较多而不时响起。当年的「尸体发现」有8148宗，自杀案则有713宗，两者均较2018年多，而尸体发现案更创三年新高，但警方当年头十个月对「尸体发现」案作进一步调查的比率，却大降96%。以最惹人关注和质疑的大学生周梓乐和擅泳的陈彦霖浮尸学校附近岸边为例，死因裁判庭裁定两者属死因存疑，警方均没有再进一步调查。

而朱凯迪和吴志森的质疑和评论亦在中国广州的安排得到印证。

在广州，民政局上月中旬作出规定，在3月28日至本月底的清明节期间，民众若要前往市内殡仪馆丶墓园及骨灰楼等地现场祭祀扫墓，须通过「广州市清明祭扫预约平台」实名登记预约，在上月30日，有网民反映，输入祖先名字预约时，画面竟显示：「先人名字不能包括敏感字」，以致他们预约失败，无法祭扫，引发热议。其後，当局称系统已经修复，若再有同类情况，可致电当局反映。

不过，网民对当局的回应并不卖帐，质疑扫自家人的墓为何要预约，「你是我祖宗？」；亦有网民直指预约系统是「滑天下之大稽」；更有人要求公布那些是敏感字。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅