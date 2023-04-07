中共加辣：禁萧美琴及远景等机构负责人踏足中港澳 停合作并终身追责

台湾/美国

台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡在加州举行历史性会晤并起程返台之际，中国大陆宣布，进一步制裁台湾驻美代表萧美琴及远景基金会和亚洲自由民主联盟等两家台湾机构，严禁萧美琴及其家属，以及相关机构负责人进入中国大陆和香港丶澳门，禁止其金主和关联企业与大陆组织丶个人合作，并采取其他一切必要的惩戒措施，依法「终身追责」。

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经宣布後，被列入「台独」顽固分子名单的，增至十人和四个机构。根据中国规定，被列入名单的「台独」顽固分子及其支持者将被制裁，包括但不限於依据《反分裂国家法》丶刑法及《国家安全法》等法规终身追究刑事责任，最重可被判无期徒刑；另外，对被列为「台独」关连机构者，则禁止合作。

萧美琴在去年8月美国时任众议院议长佩洛西访台後被中国国务院台湾事务办公室列入「台独」顽固分子名单，至於进一步制裁萧美琴的消息，则在今(7日)早由「中共中央台办」公布。根据新华社报道，中央台办发言人批评萧美琴挟洋自重，「倚美谋独」，蓄意挑动两岸对立对抗，进一步暴露其谋「独」本性，故实施进一步制裁。

至於台湾远景基金会和亚洲自由民主联盟则由「国台办」宣布新列入「台独」顽固分

子名單，发言人指出，在民进党当局指使下，两组织以民主自由为名，打着学术交流丶研讨等旗号，在国际上大肆兜售「台独」主张，极力拉拢贴靠反华势力，制造「一中一台」丶「两个中国」等违反「一个中国」 原则的事件，拓展台湾的所谓国际空间。

发言人又说，历史证明，「台独」是绝路，强调任何人和势力都不要低估中方捍衞国家主权和领土完整的决心和能力。

蔡英文早前在洛杉矶会晤美国众议院议长麦卡锡，北京已作出强烈谴责，指是纵容「台独」分子在美国从事政治活动，开展美台官方往来，强调会采取坚决有力措施回应。

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