加州“蔡麦会”后美中继续在台海隔空较量

蔡英文-麦卡锡加州会谈

台湾中华民国总统蔡英文4月5日过境美国，在加州与美国众议院议长麦卡锡及朝野其它国会议员会晤之后，中国海军舰船连续两天在台湾周边水域巡弋，山东号航母6日京台湾东南水域，开往西太平洋。同天，美国国务院发言人再次呼吁中方不要过度反应。加州蔡麦会后的次日，美国众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）率领一支跨党派议员团抵达台湾访问，重申美国对台湾的支持，希望北京三思而行。

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蔡英文3月29日启程前往中美洲邦交国危地马拉和伯利兹访问，行程中先后在纽约和洛杉矶过境停留。北京当局连日警告美方“不安排美政要和官员同蔡会面或接触”，否则，中方将“坚决有力捍卫国家主权和领土完整”。

蔡英文于5日成功在洛杉矶与麦肯锡以及多名美国国会跨党派议员会晤。这是台湾中华民国领导人在美国土地上会晤的最高级别官员。

“蔡麦会”次日，以美国联邦众议员外交委员会主席麦考尔为首的一个国会跨党派议员团6日抵达台湾访问。麦考尔当日向媒体表示，来台湾是向北京发出信号：美国支持台湾。他希望北京三思而行。

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