港媒：民主派区议员不获批入台证  料与宣誓效忠中国香港有关

香港/政治

随着两岸关系日见紧张，台湾和香港的关系亦告收紧，甚至是与台湾执政民进党理念相近的香港民主派亦受影响。有香港媒体报道，至少有两名现任民主派区议员近期申请台湾出入境申请书(简称「入台证」)受阻，无法起行，估计与他们曾经宣誓拥护《基本法》和效忠中国香港特区有关。

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在港府因应中国为香港制订的《港区国安法》而於2021年中要求公职人员宣誓後，台湾很快便增加港澳居民入境限制条款，订明现时或曾经任职中国党政军或其他公务机构，或其在港澳投资之机构或新闻媒体者，不准入境台湾。本台获悉，其後部分曾宣誓效忠香港特区的香港电台前雇员，离职後申请入台被拒；另外，医院管理局虽然只是香港的法定机构，但亦有前雇员因估计自己不会获批而放弃赴台。

香港《明报》7日报道，两名不愿具名的民主派区议员表示，在台湾宣布2月下旬开放港澳人士自由行後，透过一般港澳出生人士使用的网上途径申请入台证，一人因「职业关系」被拒，另一人则未有列明原因。两人其後按建议到驻港的台北经济文化办事处以境外人士作「云端申请」，但一般只需五个工作天的申请，约一个月後仍未有消息。其中一人在拟入台日期後获通知到办事处申请取回已付申请费。

二人估计事件与区议员身分及曾经宣誓有关，理解台方有其考虑，在审批公职人员的申请时会较小心。另有已辞职区议员表示，获悉有「不少」区议员遭拒绝发签证，故不打算申请。

台湾陆委会拒绝评论个案，重申推动台港两地健康有序交流及维护「国家安全」是台湾一贯立场，主管机关一向依照既有法规丶程序及「个案情况」审查处理港澳居民赴台申请。

根据被视为香港小宪法的《基本法》规定，区议会是港府成立的区域组织，就影响区内居民生活事宜向港府提供意见。在2020年的区议会选举中，民主派大胜，取得452个议席中的八成半议席，令建制派失去地区事务控制权。港府翌年要求所有区议员重新宣誓，并可因应区议员的言行而裁定其宣誓是否有效，结果有至少314名丶占区议会议席总数近七成的区议员不是自动辞职便是被裁定宣誓无效而被递夺区议员资格。

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