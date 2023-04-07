蔡麦会风波：华禁美哈德逊研究所丶里根图书馆及四名负责人交流和入境

台湾/美国/中国

为反制台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡在加州会晤，中国除进一步制裁台湾驻美代表萧美琴和将远景基金会及亚洲自由民主联盟列入「台独」顽固分子名单外，还把提供会晤平台和便利的美国哈德逊研究所及里根图书馆及相关四名负责人列入《反制清单》，严禁交流和禁止入境。

广告 继续浏览后续

中国外交部今(7日)早在网站宣布，订明即日对哈德逊研究所丶里根图书馆实施反制措施，严格限制境内的高校丶机构等组织和个人与上述两间机构进行交易丶交流丶合作等活动。

另外，对哈德逊研究所董事会主席萨拉·斯特恩丶所长约翰·瓦特斯，负责里根图书馆日常维护的里根基金会前执行主任约翰·希布斯奇丶首席行政官乔安妮·德雷克等四人的反制措施则包括冻结其在中国的财产和资产；禁止中国组织丶个人与其进行交易丶合作等活动；对上述四人不予签发签证丶不准入境。

外交部指出，美国哈德逊研究所丶里根图书馆为蔡英文在美从事「台独」分裂活动提供平台和便利，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和领土完整，於是依据中国的《反外国制裁法》对两机构及四名负责人实施反制。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅