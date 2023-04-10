播错国歌打击中历史性夺金 香港女冰球队升级 港府会否削资惹关注

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香港男子冰球代表队参与的一场国际赛事播错国歌事件扰攘一个多月仍未平息，在冰球协会面临可能被停止体育协会会员资格和港府削减资源丶以及球手慨叹努力夺季军的努力被争议掩盖之际，香港女子冰球代表队昨(9日)在罗马尼亚胜出世界女子冰球锦标赛，於赛事第三级别A组中夺得金牌兼升级，领队关婉仪形容是「历史性於世界锦标赛夺金！」事件未知会否影响港府决定和日後能否重新列入可获更多资源的精英计划。

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关婉仪同时是2月下旬播错国歌事件中的领队，她在世锦小组赛夺金後哭成泪人，发声明感谢男女子及U18所有球员及其家庭，而作为每晚陪伴球员练习的义务工作人员，看到冰球港队今年能分别获得冠丶亚丶季军，感言「再辛苦都值。」她又特意向港府说：「知道国歌比一切重要，特首(李家超)和各官员不需要担心，我颁奖礼前会再检查一次的了，你放心。」

在播错国歌事件中，关婉仪表示有要求主办方再次现场核对国歌版本是否正确，但因对方没有回应而未能落实，最终主办方因国歌超连结难以让不懂中文的外国人员下载而自行上网搜寻，结果错播2019年反修例运动歌曲《愿荣光归香港》，而非中国国歌《义勇军进行曲》。

虽发指引 错播国歌仍发生 体育组织互批

男冰港队2月下旬在波斯尼亚举行的世界冰球锦标赛第三级别赛事中夺得季军，主办方在播放国歌环节时播错国歌，有队员随即按当局规定作出「T」字手势叫停，其後大会道歉并更正，强调是意外。但肯定运动员即场维护国家尊严表现的港府，事後要求协调香港体育界参与国际赛事的中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（简称「港协」或「港协暨奥委会」）深入调查。

双方沟通一个多月後，港协暨奥委会於本月4日向香港冰球协会发信，声言启动暂停冰协会员资格的程序，要求冰协一个月内提交一份全面的书面解释。港府支持，表示一旦港协暨奥委会通过特别决议案落实暂停冰协的会员资格，港府会考虑在不影响运动员的前提下，削减对冰协的拨款资助，以作惩处。

一直采取息事宁人态度的冰协，其主席简扬杰同晚首度公开反击，强调冰协有按港协指引准备国歌档案及香港区旗，但因港协要求属会将国歌连结发至世界总会，是播错国歌的第一个导火线，因为对方认为已有中国香港的国歌，故没有安排当面核对国歌版本。

传媒跟进查证发现，港协《指引》内的下载国歌连结，其实是中国中央人民政府网站的简体中文版网页，外国人未必看得懂；至於下载到的WAV档案名字也有机会因语言问题而乱码。

事隔两日，冰协再发声明，指在3月下旬的会面中，港协绝大部分时间并非讨论报告内容或日後应如何处理类似事件，反而「质疑冰球项目每次比赛只得4至6队，得到亚军及季军的成绩并不突出」，指责港协口称尊重运动员，「实际上最不尊重香港运动员的付出及成就」。冰协又说，一直有回应港协查询，但只感到港协「一直希望证明只有冰球协会有错，而没有认真看待港协自身在事件上的角色和责任」。冰协承认，当时未能成功与主办单位复查国歌，而未有後备方案去避免事件发生，冰协已为此多次致歉。港协7日亦发声明，否认会上有提及冰协「成绩不突出」的言论。

波士尼亚与赫塞哥维纳冰球协会回覆传媒查询时指，赛前已接收来自港队领队关婉仪提交丶载有中国国歌档案的USB手指，但技术人员自行透过YouTube搜寻，强调事件属处理音响的技术人员的无心之失，亦与港队管理层无关，并且确认事发时香港队作出了正确的回应。国际冰联亦表示，已就事件启动调查，确定事件是无意犯错造成，赛前主办方或港队没有恶意不当行为；组委会主席及秘书长及国际冰联锦标赛主席在会议上亦承认是主办方出错，已正式向港队代表道歉。

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员抱怨赛果被盖 有议员建议向谷哥买位解难

其後，冰球港队副队长沈卓谦向传媒表示，港队历史性取得小组季军，却因错播国歌而变得政治化，球员的付出无人问津，令他感到失望。另外，出赛队员颜卓朗亦认为，主办方出错，但港协却惩罚冰协是不合理，声称「一来就打自己人，出啖气」但却影响了冰球的发展，令他伤感大於愤怒。他又透露，很多队员须在工作之馀参赛及练习，而在肇事的世锦赛，多名队友患病，球队在欠缺近四分一球员的情况下夺得季军，实属难得，但外界只关注错播国歌一事上。

冰协反击和球员抱怨後，社会多了包容冰协和支持球员的声音，立法会议员江玉欢更在脸书发声，指事件发长成互相指摘，认为无论如何也不应令球队背负污名，承受不必要的压力。她建议，港府花钱买位，让正确国歌在谷哥的搜寻引擎置顶，以免再出现播错国歌事件。

在当局未有进一步行动前，冰球世锦赛的女子3A组赛事昨日到了最後一日赛事的日子，香港队击败爱沙尼亚，以5战4胜1负得13分，而原本排在榜首的立陶宛其後败於乌克兰，让港队成功排在榜首，获得下年升班资格。至於立陶宛盯以12分获得亚军。

领队关婉仪赛後表示，虽然政府今年未拟让冰球成为精英体育项目，但仍感谢政府过去五年来提供资源，让港队得以创下佳绩。

所谓精英计划，是由香港体育学院按港府的「精英资助」评核计划准则每两年进行评分，计算各运动项目的运动员於海外赛事的最佳成绩来订定达到国际水平的运动项目，获列入计划者，可获四年稳定支援。

文化体育及旅游局局长杨润雄今(10日)早惯性发出祝贺，指女冰港队表现优秀，创造了另一高峰，可喜可贺。接着便夸赞港府如何支持香港体育发展，没有提及国歌问题。

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