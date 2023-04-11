“为什么台湾对世界很重要” 英媒回辩马克龙主张

台海冲突与欧洲

英媒《金融时报》外事评论主任 Gideon Rachman 周一10日发文指出，为了保护蓬勃发展的亚洲民主国家，与北京关系的紧张风险升级是值得付出的代价。这篇文章应可解读为对法国总统马克龙日前称“欧洲不应在台湾议题上被卷入美中冲突”的答辩。

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Gideon Rachman 开宗明义问道：美国应该保卫台湾吗？ 他回答：这不是抽象的辩论。

接着，Rachman 写道，周末，北京模拟轰炸台湾，同时中国海军包围了台湾。为了应对中国对该岛不断升级的军事压力，拜登总统已四次承诺美国将保卫台湾免受中国的攻击。

对于美国的一些人来说，拜登的承诺近乎疯狂。Rachman的这篇文章援引任职智库卡托研究所 Doug Bandow 抱怨说，“大多数（美国）决策者都准备好冒着国家自杀的风险来保护台湾”。为什么厌战的美国要威胁要与另一个拥有核武器的国家中国作战，以保卫一个距离中国海岸约 100 英里的拥有 2400 万人口的岛屿？

Rachman 续道，在欧洲部分地区，对保卫台湾的怀疑甚至更为明显。法国总统马克龙上周访问中国飞回来时暗示，法国不会动一根手指来保护该岛。在谈到台湾时，他告诉 Politico 记者，欧洲面临的“巨大风险”是“陷入不属于我们的危机”。

实际上，很少有人预计欧洲军队会直接卷入台湾冲突。但马克龙等欧洲领导人的态度很重要，因为他们会影响中国对任何攻击的经济和外交成本的计算。

如果欧洲人和美国领导人没有理由担心台湾的命运，那肯定会让他们好过一些。 但现实是，中国强行吞并该岛将产生深远的全球影响，巴黎和皮奥里亚很快就会感受到这种影响。

据 Rachman 指出，支持台湾的主要理由有三个。首先是关于世界政治自由的未来。其次是关于全球均势。第三个是关于世界经济。三者共同构成了一个使台湾脱离北京控制的令人信服的理由。

中国共产党认为，一党专政是中国的完美制度。它坚持认为，美国应该停止试图推广自由、民主的价值观——这些价值观不但在西方行不通，而且会给像中国这样的社群文化带来灾难。Rachman 就此强调出，然而台湾这个欣欣向荣的社会，就是中国文化与民主完全兼容的活生生的证明。台湾的存在让人们对有朝一日如何治理中国大陆保住了另一种愿景。

Rachman 进一步指出，北京已经粉碎了香港的民主愿望。如果再允许习近平在台湾做同样的事情，独裁统治将在华语世界根深蒂固。由于中国是 21 世纪新兴的超级大国，这将对世界产生不好的政治影响。那些对美国民主提倡冷嘲热讽的人，可能更享受不到中国的专制保护。

同时，Rachman 也认为，中国大陆有一天会拥抱政治自由的想法仍然是一个遥远的蓝图。但整个印太地区现在拥有几个蓬勃发展的民主国家，包括日本、韩国和澳大利亚。它们都在一定程度上依赖于美国的安全保障。

如果中国通过入侵或将台湾逼到一个不情愿的政治联盟中来粉碎台湾的自治，那么美国在该地区的实力将遭受巨大打击。面对印太地区出现新霸权的前景，该地区的国家将做出回应。大多数人会选择通过改变他们的外交和国内政策来适应北京，以避免得罪这个身上多刺的新霸主。这么一来会迅速限制中国邻国的言论和行动自由。

中国在印太地区的主导地位的影响也将是全球性的，因为该地区约占世界人口和国内生产总值的三分之二。如果中国在该地区占据主导地位，它将很快取代美国成为世界上最强大的国家。 认为欧洲不会受到全球力量转移影响的想法是荒谬的。现在，欧洲比以往任何时候都更加依赖美国对抗中国专制盟友俄罗斯的意愿。

Rachman 又指，有些人可能会争辩说，像“霸权”这样的抽象概念对普通人来说无关紧要。但台湾经济发展的一个特殊性，意味着对该岛的控制将很快对全世界的生活水平产生重大影响。

因为，台湾生产世界上超过 60% 的半导体和约 90% 的最精密半导体。从手机到汽车再到工业机械，现代生活所需的各种小玩意都使用台湾芯片。但是生产它们的工厂可能会被入侵摧毁。

倘若台湾的芯片工厂幸存下来，但落入中国控制之下，这种经济影响将是巨大的。控制世界上最先进的半导体将使北京手握世界经济的命脉。正如美国已经发现的那样，复制台湾的半导体产业比听起来要难得多。

Rachman 总结道，所有这些考虑——经济、战略、政治——为美国及其盟友保护台湾提供了令人信服的理由。没有一个头脑正常的人希望美国和中国之间发生战争。然而现在，和过去一样，有时有必要为战争做准备——以维持和平。

除 Rachman 评论文章外，《金融时报》周二11日报导，马克龙本次中国之行的部分重点为乌克兰战争，法国总统期盼能说服中国领导人习近平运用对其盟友─俄罗斯总统普京─的影响力。只不过，马克龙带了大批商界领袖同行，还在中国宣布法国飞机制造商空中巴士获得利润丰厚的合约，也引发一些人的不满。

知名政治新闻网站 Politico 和法国经济大报《回声报》9日访问结束后，刊登马克龙接受联访的内容。在此重点摘述如下：

有关中国在台湾等议题上聚焦对抗美国，是否让中国把欧洲当成“两阵营之间的棋子”的提问，马克龙回答，欧洲应聚焦于自身目标。

法国总统说：“加速台湾（危机）对我们有利吗？没有。更糟的是欧洲人自认应该在这个议题上成为追随者，根据美国的节奏和中国的过度反应做调整。”

马克龙也警告，当前欧洲正在寻求加强安全、国防、经济自主性，若“被卷入不属于我们的危机”，恐落入“为欧洲而设的陷阱”。

马克龙认为，如果美中“双极”发生冲突，那欧洲就“不会有时间也没有办法来打造我们的战略自主”，如此一来，欧洲人“将沦为附庸，而非我们若有几年时间进行打造可以成为的第三极”。

马克龙“失言” 习近平“赚到”

此外，针对自家总统发言的争议，法国智库战略研究基金会（FRS）精研台湾的学者 Antoine Bondaz 推文指出，问题在于马克龙似乎暗示台湾议题要是升级，美国得负担跟北京一样的责任。此一说法令人质疑法国立场，以及欧洲联盟对北京采取更强硬路线的努力。

Bondaz表示：“这给人的印象是，在（中国围台）军演开始时，有一位结束中国访问的总统自鸣得意，丝毫未展现出与中国保持距离，还批评了美国。”

不过，外界注意到，本周一（10日）白宫还是淡化了这次争议，表示美法“双边关系极佳”。白宫国家安全会议发言人John Kirby说：“法国在印太区域加强行动…他们的海军现在就在印太行动，一切符合我们大家的一致努力… 以继续确认我们会为稳定、安全、繁荣和一个自由开放的印太区域挺身而出。”

另有两名欧盟资深外交官对法新社表示，马克龙的发言有损欧洲和乌克兰对美关系，并使欧盟更难以形成对北京的一致立场。其中一名外交官说：“无人获胜，除了习（近平）之外”。

有意思的是，马克龙过去即因对俄罗斯的态度而饱受抨击。他曾经说，任何针对乌克兰的和平协议都不应“羞辱”莫斯科。现今又因有关台湾议题的说法遭受质疑，这大概是他始料未及的吧！

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