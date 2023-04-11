香港复活节假市道更伤 港人外游为访港客3.2倍 餐饮生意跌约两成

香港/经济

今个复活节假是取消防疫措施後首个长假期，但却出现丁财两不旺的情况。根据本台统计，本月上旬的出入境人次不单较港府预计少两成半，若单以四天复活节假期计算，102万的港人出境人次，更是入境访客的3.2倍。结果，餐饮业界人士表示，假期间的营业额较平常日子还要少15%至20%，市面商店销情亦未见畅旺。

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香港近月的访港人次已回复至疫情前的两成半左右，加上本月上旬有清明节和复活节假期，香港入境事务处早前估计，本月上旬的出入境人次会有903万，但本台统计处方每天发放的数据可见，头十天的出入境人次按近669万，即只及当局预期的74%。当中，四天复活节假期的出入境人次约占头十天的一半。

复活节假期间，香港出入境人次有302万，离境港人有102.2万人次，同期的访港旅客有31.5万人次，当中七成九是中国内地旅客。数字显示，离境港人的人次是入境访客的3.2倍。

香港餐饮联业协会会长黄家和估计，由於两个节日之间只相隔一天，不少港人会请一天假以凑成六天长假期离港，而复活节并非中国的假期，故访客没有明显增多，以致出现出境多於入境人数。不过，网台节目主持人陈钰明认为，这反映香港的国际旅客未曾「复常」，没有因应假期来港消费，出现港府高喊「复常」但却没有「复常」的情况。

在离港人潮增加和经济未恢复的情况下，餐饮业生意大受影响，本台记者昨(10日)晚在旅客常到的佐敦区一间酒楼晚膳，只有约三成客人。黄家和早上在电台节目亦指出，很多港人的消费金额较为「节省」，而放宽疫情防控措施後的两个月，生意本已恢後八至九成，但在刚过去的复活节假期间，餐饮业每日的营业额只有2.3亿至2.5亿港元(下同)之间，不单与过往旺季营业额可达4亿元无法比拟，甚至是较一般日子的日进2.8亿至3亿元还要少15%至20%。

但他补充，农历新年过後，3月底至4月通常是餐饮业淡季，期望下周日当局派发电子消费券，以及中国「五一」劳动节长假期时内地旅客增加，可望带动餐饮消费。

除了餐饮业，市面的零售业亦未见畅旺，莫说尖沙咀名店外的排队人龙不长，不少区内商店更是未曾租出。旺角区一间服装店店员表示，生意亦不似预期，营业额约为预期的七成。但有尖沙咀药店表示，生意不俗，顾客多数为中国客，相信与香港药品有保证有关。

香港酒店业亦未受惠於假期，酒店业主联会经理陈媛妍指出，近日访港旅客的人数未见飙升，入住率稍有下跌，但跌幅不大，是预期之内。香港酒店业协会委员陈觉威期望，随着多个商贸展览於月中举办，加上「五一」长假临近，生意会转佳。

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