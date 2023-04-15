解封后世界台商总会巴黎召开年会 法工业委任部长应邀出席

台法经贸

新冠疫情解封后世界台湾商会联合总会（世总）的首次实体会议4月15日在巴黎盛大登场。来自全球6大洲800多位台商共襄盛举，人数也创下新高。据世总黄行德总会长表示，今年以增进六大洲总会间的交流团结，共创商机达成全球布局，还有关怀弱势推动公益， 让爱绕行全球，及协助推动国民外交等为工作目标。

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莅法持续拓展国会外交的台湾立法院副院长蔡其昌也率领江启臣、蔡适应、罗致政、邱臣远、陈莹、温玉霞、邱议莹、廖婉汝、吴斯怀、李德维、游毓兰、庄竞程、林楚茵、陈以信、邱志伟等16位跨党派立委与会。同时是世界台商之友会会长的蔡副院长致辞时幽默地说，立法院有七分之一的立委都跟他一起来到巴黎参加世总年会，立法院这周法案议程不得不推迟了，但这也表示了台湾对推展国际经贸活动的重视！

随后，蔡副院长在接受法广记者提问此次与会对法国有何期待时，他回答说：“台湾希望我们的企业可以国际化，所以，就是说我们到比较具有民主自由与法治的，比较对商业活动具有保障的地方，都是台湾政府鼓励台商去投资的地方。特别是我们相同的价值，像是自由民主人权法治，有相同的这些理念相同信念的国家，都是我们鼓励的对象，法国就是其中的一个。所以，我们希望台商可以国际化，也希望法国企业可以到台湾来投资。像台湾这几年我们的能源转型，所推动的风力发电，欧盟很多国家都到台湾来投资，也包括法国。另外，因为在台湾有很完整的产业链，像半导体，精密机械，在世界的供应链当中，台湾都扮演很重要的角色。所以，我们一方面希望台商到外面投资国际化，二方面我们也希望国际包括法国的这些企业可以到台湾来投资。”

法方出席开幕式致词的贵宾有工业委任部长（ministre délégué chargé de l’Industrie）莱斯居尔（Roland Lescure）、参议院副议长、友台小组主席李察（Alain Richard）、国民议会友台小组主席博德黑（Eric Bothorel）等人。博德黑主席16日也即将率领国民议会访团和台湾立法院访团一起启程前往台湾。

值得一提的是，为顾虑到来自全球的台商，莱斯居尔部长以英文致词，他首先代表法国政府欢迎台商莅临，并指出法国总统马克龙日前访问荷兰时，已重申支持台湾维持现状，也强调出台海稳定的重要性。他接着提到，去年台法贸易额破纪录超过80亿欧元。法国前40大企业中的33个现在在台都设有分处，另一方面，台湾许多科技公司也不断地开拓法国市场。莱斯屈尔部长同时也不忘为法国宣传，表示连续三年法国是欧洲最具投资吸引力的国家，欢迎更多的台商来法投资。

就此，1月31日正式执掌侨委会的徐佳青委员长认为，莱斯居尔部长亲自出席世总年会，意味着法国相当重视台商和人民的实力，徐委员长骄傲地表示，遍布全球70多国170多个的台商组织，他们都扮演着重要角色，打拼事业之外也积极投入各地慈善公益。落实 “Taiwan Can Help” 努力做世界良善的力量，让世界看到台湾能带来的贡献。

另外，徐委员长指出，在因应国际情势改变当中，台商也面临许多的挑战，侨委会也期待在这个过程提供更多的协助。她表示特别感谢这次与会的各位委员，在侨委会预算方面今年编列了17亿，到年底也有可能接近到20亿（台币）的额度。

曾经担任世界台商总会秘书长和世界台商总会青商会会长的民众党籍立委邱臣远也对记者指出，这次立法院跨党派16位委员来巴黎出席盛会，不管是对海外台商的关心，还是对于国会外交的推动，都有一个正向的意义。有关台湾特殊的外交处境，邱臣远立委期待发展更多元的外交管道，好比台商作为后盾，而跨党派议员交流，则更能让国际友人体认到台湾的主流民意！

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