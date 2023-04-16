蔡其昌：法国跟台湾有着共同的理念与价值 这点跟中国不一样

台法关系

率领台湾立法院16位跨党派委员前来巴黎深耕国会外交的蔡其昌副院长，15日出席世界台商总会年会开幕典礼后，就法国总统马克龙有关台湾议题的争议性发言，回答法广记者提问时，他表示，相信台湾跟法国之间的友谊不会受到影响；他并指出，法国跟台湾都极为重视民主自由人权，即法台关系中有着共同的理念和价值，这一点跟中国是不一样的！此外，他也相信，台海安全议题上法国不可能置身事外。

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由副院长蔡其昌率领的台湾立法院跨党派委员访团14日到访法国国民议会和参议院，蔡其昌与16为立委们此行早就安排好，不料却碰上法国总统马克龙主张欧洲不应因台湾卷入美中冲突，从而引发论战。

对此，他回答记者说：“我这几天来到法国看到的和听到的，好像跟马克龙总统的意见都不大一样。我感觉到法国的媒体、法国的国会不论是参议院或是国民议会，对台湾是高度的支持、关心；对台海的和平、台海的稳定，中国威权的扩张，其实大家都有相同的意见跟看法。所以，我相信，我坚信，台湾和法国的友谊是绝对没有问题的！而且，去年立法院游院长来，今年4月副院长又来… （台湾立法院）正副议长接连来到法国，那这一次，我跟（国民议会友台小组主席）博德黑议员的访团，我们一起回台湾。接着（参议院）李察副议长也会组团到台湾，两边这么频繁地往来，其实都是台法关系深化的具体证明。我觉得，法国跟台湾因为都是对民主自由人权极为重视的国家，所以，这个叫做相同的理念、相同的价值。我相信，台法的关系，因为有这个相同的理念、相同的价值，这个跟中国是不一样的。所以，台湾人民和法国人民他们会选择比较接近会站在一起，我对这个深信不疑！台湾和法国不只是信念相同，台湾作为全球半导体非常重要的供应国家，台湾安全，全球才会安全；台海稳定，全球才会稳定。我相信法国不可能置身于全球之外，所以站在共同核心利益的角度，台湾跟法国必须要跟紧密地在一起。”

台湾立法院副院长蔡其昌对法国总统马克龙涉台发言风波的看法音频

Son Tsai Chi-chang, vice-président du Yuan législatif

致力推动法台国会议员互访常态化

此外，蔡其昌副院长也对记者阐述了对持续深化台法关系的一些想法。他期待双方的国会议员互访日后能够常态化。

蔡其昌副院长说：“只要是理念相同，都坚信民主自由与人权的国家，应该都应该要持续深化（关系），那这个不只是台法，全球跟台湾的关系都是一样的，台湾谢谢所有的所有民主同盟的伙伴们，关心台湾，然后支持台湾，包括对现状的维持、避免台海发生战争，我们都一并感谢。也谢谢国会这次能来，包括李察副议长、博德黑议员的友台小组，以及参议院与国民议会外委会的主席。他们这一次都公开接见（我们），甚至在推特上都发了推文说明我们到访的情形。所以表示对台湾的关系也逐步在深化当中，所以，我想未来稳定的持续交流，是国会非常重要的任务，也就是说，双方组团互访的常态化，或许这是一个双方国会未来可以努力的一个目标。更重要的，我想，在台法的核心利益上，建立更多的经贸往来。我想，台湾可以帮忙全世界，全世界也都可以帮忙台湾，这个就是我们一个很重要的理念跟想法。所以，怎么样的持续深化，我想目前有几个台法之间跟行政部门的重要平台，国会是一个平台，这些平台都可以来运用，怎么让法国的需要，台湾可以协助的，那台湾尽量来协助法国，那台湾需要法国协助的，在经贸上面，那法国也可以一起来做。”

台湾立法院副院长蔡其昌谈深化台法关系音频

Tsai, vice-président du Yuan législatif

16日，蔡其昌一行人与法国国民议会友台小组主席博德黑等4人访团，一同搭机前往台湾。博德黑议员出发前表示，马克龙先前言论引发了误会，法国支持台湾维持现状的立场未曾改变。他也会在访问台湾期间，重申对台海现状与对台湾人民的支持。

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