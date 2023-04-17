台湾将增设米兰办事处 争取强化双边关系

台意关系

台湾外交部周一17日证实，将在意大利北部大城米兰设立「驻米兰台北办事处」，以增进双边实质关系。这是自2020年以来，台湾继法国普罗旺斯、立陶宛等新设馆处之后，于欧洲再添一处据点。

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据了解，目前在米兰的台湾机构有台湾外贸协会所设的贸易中心。台湾半导体厂商——环球晶圆等台商在米兰及其邻近城市亦设有营运据点。

另外，长荣航空2022年10月25日开启台北-米兰航线，台湾设立“驻米兰台北办事处”可因应直航带来的强劲商旅需求，有助促进台意经贸交流的加乘效果。值得注意的事。

众所周知，意大利是第一个加入中国「一带一路」的欧盟及G7成员国，过去与中国关系相当密切。所以有分析认为，台湾成功争取到在米兰设立办事处，除了双方实质关系成长之外，也可看出现任总理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府对台湾的友好态度。台湾外交部17日表示，鉴于台湾与意大利在经贸、文化、教育、科技及旅游等领域合作交流不断深化，将在义大利北部大城米兰设立「驻米兰台北办事处」。

在经济因素及亲中政党的推动下，意大利与中国关系一直相当密切，连带使得台、意关系无法有所进展。2019年3月，中国国家主席习近平率团访问意大利，双方签署多达30项备忘录，意大利正式成为第一个加入「一带一路」的欧盟及G7成员国。儘管美国及其他欧洲国家对此持质疑态度，意大利仍坚信这是「意大利及义大利企业的胜利」。

但随著新冠疫情爆发，意大利国内舆论对中国的态度出现转变，连带影响政府政策路线。2020年4月，我国向欧盟成员捐赠7百万片口罩，义大利也在受赠国家之列。当时义大利政府不仅向我国致函感谢，更在公开发佈的感谢国家清单上，将台湾列于首位。

2020年10月，台湾驻义大利代表与义大利众议院副议长朗裴利（Fabio Rampelli）会面；朗裴利在会后发佈新闻稿，呼吁义大利政府不应屈服于中国压力，应支持台湾在义大利成立正式大使馆，并应提升与台湾的外交关系。

意大利和中国的关系也从而出现转变。亲中总理孔蒂（Giuseppe Conte）于2021年初请辞，接任的德拉吉（Mario Draghi）政府对中国态度逐渐转变，在外交上支持北约组织将中国视为「系统性挑战」的立场，经济上也接连否决中国在意大利的重大投资案。

2022年，意大利史上首位女性总理梅洛尼上任，对台友好立场更为鲜明。她在大选时曾公开表态支持义大利与台湾加强关系，并接受台湾中央社专访，表示当选后「台湾将是义大利的重要关切事项」。格洛尼就任后，虽在G20峰会强调义大利将持续与中国推动贸易及文化交流，却对是否续签「一带一路」表达保留态度，并表示必须与美国及欧洲其他国家协同立场。

据台湾外交部表示，驻米兰台北办事处成立后，管辖范围涵盖意大利北部奥斯塔山谷、皮埃蒙特、伦巴第等8大行政区，将可提供商务、观光、侨务、领务及海外台湾人急难救助等服务，全方位增进台意各层面的实质关系，及侨胞提供更优质的服务。

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