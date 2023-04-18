博德黑会见赖清德转达马克龙对台善意

台法关系

台湾副总统赖清德今天在总统府会见法国国会友台小组主席博德黑（Eric Bothorel）访问团。博德黑透露，在出发前，他曾与法国总统马克龙通电话，马克龙希望重申法国对台深厚情谊，强调台法友谊，法国对台政策没有改变，赖清德也当场表达感谢。

广告 继续浏览后续

赖清德会见访团时表示，台湾非常感谢法国政府对台海稳定的支持，包括在七大工业国的领袖会议、外长会议，法英与法美双边会谈，还有法国跟日本、法国跟澳洲2+2部长会议当中都公开揭橥台海和平稳定的重要性。

他强调，台海的稳定攸关印太的和平，也攸关世界的永续发展，非常需要法国的力量，也请法国未来能够给予更多的支持。

赖清德指出，面对极权主义，不单是台湾和美国的问题，而是全世界的问题，没有一个国家是局外人，他希望全世界能够发挥过去法国大文豪大仲马（Alexandre Dumas）所写三剑客里面的精神「我为人人，人人为我（One for all, all for one）」，只要大家团结一致，相信一定可以稳定世界的和平发展。

他指出，具体的做法可以先从经济的合作而达到安全的同盟。非常高兴法国液空集团与台湾的台积电共同合作，也很高兴法国电力与台湾的厂商共同合作，协助台湾推动风电产业。也希望未来可以洽签自由贸易协议，加强两国的经贸合作。

日前马克龙曾说「欧洲不该卷入台海冲突」引发议论。不过今天博德黑表示，在出发前，他曾与总统马克龙通电话，马克龙要他转达，法国重视与台湾人民的友谊，对台政策的路径或方向没有改变，法国将持续支持两岸现状。马克龙也说，持续与台湾合作的意志不变，法方将力求谨慎，避免更动方向。

博德黑访问团今天也拜会了台湾立法院院长游锡堃，游锡堃指出，长期以来，博德黑在国际上多次力挺台湾，尤其最近法国总统马克龙访问中国，发表「欧洲不该卷入台海冲突」言论的第一时间，博德黑就率先发表「台湾有事，欧洲、全球都会有事」，展现不畏强权、坚定捍卫法国「自由、平等、博爱」立国精神的道德勇气，也让马克龙改口支持台海现状与和平稳定。

游锡堃指出，中共的天朝思想、威权体制与霸权心态，对印太及国际和平已经带来巨大的威胁；保护台湾就是捍卫全球民主自由，也是守护欧美等国的国家利益。

博德黑则说，台湾朝向自由民主人权的道路继续迈进，政府与人民之间的关系也是朝前迈进，也透过立法促进民主，这些都是与专制体制背道而行。

被问到如何看待马克龙访问中国发表「欧洲不该卷入台海冲突」言论，博德黑表示，法国不乐见冲突，他相信也没有人乐见冲突，以俄乌战争为例，面对任何冲突，都要用和平的方式解决更好。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅