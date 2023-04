博德黑会见赖清德转达马克龙对台善意

台法关系

台湾副总统赖清德今天在总统府会见法国国会友台小组主席博德黑(Eric Bothorel)访问团。博德黑透露,在出发前,他曾与法国总统马克龙通电话,马克龙希望重申法国对台深厚情谊,强调台法友谊,法国对台政策没有改变,赖清德也当场表达感谢。

赖清德会见访团时表示,台湾非常感谢法国政府对台海稳定的支持,包括在七大工业国的领袖会议、外长会议,法英与法美双边会谈,还有法国跟日本、法国跟澳洲2+2部长会议当中都公开揭橥台海和平稳定的重要性。

他强调,台海的稳定攸关印太的和平,也攸关世界的永续发展,非常需要法国的力量,也请法国未来能够给予更多的支持。

赖清德指出,面对极权主义,不单是台湾和美国的问题,而是全世界的问题,没有一个国家是局外人,他希望全世界能够发挥过去法国大文豪大仲马(Alexandre Dumas)所写三剑客里面的精神「我为人人,人人为我(One for all, all for one)」,只要大家团结一致,相信一定可以稳定世界的和平发展。

他指出,具体的做法可以先从经济的合作而达到安全的同盟。非常高兴法国液空集团与台湾的台积电共同合作,也很高兴法国电力与台湾的厂商共同合作,协助台湾推动风电产业。也希望未来可以洽签自由贸易协议,加强两国的经贸合作。

日前马克龙曾说「欧洲不该卷入台海冲突」引发议论。不过今天博德黑表示,在出发前,他曾与总统马克龙通电话,马克龙要他转达,法国重视与台湾人民的友谊,对台政策的路径或方向没有改变,法国将持续支持两岸现状。马克龙也说,持续与台湾合作的意志不变,法方将力求谨慎,避免更动方向。

博德黑访问团今天也拜会了台湾立法院院长游锡堃,游锡堃指出,长期以来,博德黑在国际上多次力挺台湾,尤其最近法国总统马克龙访问中国,发表「欧洲不该卷入台海冲突」言论的第一时间,博德黑就率先发表「台湾有事,欧洲、全球都会有事」,展现不畏强权、坚定捍卫法国「自由、平等、博爱」立国精神的道德勇气,也让马克龙改口支持台海现状与和平稳定。

游锡堃指出,中共的天朝思想、威权体制与霸权心态,对印太及国际和平已经带来巨大的威胁;保护台湾就是捍卫全球民主自由,也是守护欧美等国的国家利益。

博德黑则说,台湾朝向自由民主人权的道路继续迈进,政府与人民之间的关系也是朝前迈进,也透过立法促进民主,这些都是与专制体制背道而行。

被问到如何看待马克龙访问中国发表「欧洲不该卷入台海冲突」言论,博德黑表示,法国不乐见冲突,他相信也没有人乐见冲突,以俄乌战争为例,面对任何冲突,都要用和平的方式解决更好。

