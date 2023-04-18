访港京官称游行非惟一途径 建制工会不办「五一」游行 独立工会有不获批准备

香港五一

正在香港考察的中国港澳事务办公室主任夏宝龙上周六(15日)表示，「游行不是表达利益诉求的唯一方式」。事隔两日，经常举办「五一劳动节游行」的亲京「工联会」表示，倾向放弃办游行；属建制派的工会「劳联」则撤回已向警方提出的游行申请；只有独立工会人士以个人名义提出的游行申请会继续，支持和估计最终不获警方批准的网民各约占半数。

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身兼中共中央港澳事务领导小组常务副组长的夏宝龙上周六在香港出席「全民国家安全教育日」开幕礼致辞时表示，2019年的反修例风波这场颜色革命，是香港永远抹不去的伤疤和痛，须时刻警惕街头暴力卷土重来丶「软对抗」暗中作乱，以及海外乱港活动倒灌香港。他强调，维护国家安全与表达利益诉求不矛盾，表达利益诉求的渠道和方式有很多种，游行不是表达利益诉求的唯一方式。

他又说，从过往的经验看，环保丶民生等利益诉求很容易被骑劫，利益诉求更可能被歪曲成政治问题，进而诱发社会对抗。他强调，一个对立的社会没有前途，敦促香港包容共济，理性沟通。

夏宝龙有关讲话被解读为《基本法》保障的游行自由将会大受限制，而中国人大前常委谭耀宗昨(17日）在电台节目为夏宝龙的言论降温，称夏宝龙并非说不准举行游行，只是提醒大家，现时社会稳定丶由治及兴，须居安思危，恐怕有人搞破坏，呼吁民众提高警惕。

但言犹在耳，全港最大丶亲北京的香港工会联合会(简称工联会)理事长黄国同日表示，传统的「五一劳动节游行」，该会约有三丶四千人参加，如此大规模，可否确保安全？现阶段没有信心可确保安全有序，倾向不举办。

至於全港第二大丶属建制派的港九劳工社团联会(简称劳联)，原拟举办劳动节前游行，但昨天已撤回向警方提出的游行申请。该会主席林振升在电台节目解释，工友担忧游行会被骑劫而受调查，亦担心游行被关注而让雇主看到，加上警方迟迟未回覆游行申请，而有意参与者亦不多，不及过往参与人数的一半，故决定取消。他透露，计划按不同劳工议题召开记者会表达诉求。

由被迫解散的香港职工会联盟(职工盟)前主席黄乃元和前干事杜振豪以个人名义提出的「五一劳动节游行」申请，提出至今已有十天，但仍未接获警方通知去进行商讨，但他们不会撤回申请。他们的游行申请，路线如过往般由维园起步，游行至政府总部，预计有500人参与。

杜振豪在申请游行的脸书上发帖，指夏宝龙的说法是过虑，称游行虽非表达诉求的惟一方式，却是重要方式，而且任何活动均有可能被骑劫，当局不应「斩脚趾避沙虫」，亦相倘警方有资源维持国家安全，绝对不用牺牲基本法保障的公民权利。他又说，随着社会复常，当局应该以开放宽容的态度对待游行示威。但他自言，对游行申请不获批有心理准备。

另一游行申请人黄乃元表示，「复常」应包括关注劳工权益的团体在五一劳动节为劳工阶层发声，当局应有决心展现香港「复常」，他对申请获批的信心，来自己当局有多有决心显示社会复常，而当日的示威游行将是港人游行自由的「试金石」。

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