港府被指扣起移英港人22亿镑养老金 英国官员促港府让港人取回

香港

港官许正宇(左一)不听取香港监察成员(右图)请愿, 但与英官卓雅敏会晤时, 仍须面对扣起移英港人养老金的指控。

受香港政府拒绝承认英国国民(海外)(简称BNO)签证影响，不少以BNO护照移居外地的香港人均被当局拒绝以「永久离港」为由提早取回已供款的强制性公积金，在英国的「香港监察」估算，单是移英港人被港府扣起的强积金款额便高达22亿英镑；英国外交丶联邦及发展事务国务大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）促请访英的财库局长许正宇让港人可提早取回强积金。

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拒绝提早发还强积金虽因中国不满英国容许受《港区国安法》影响的港人以BNO移居当地5年後可申请成为该国公民触发，但实际上，据加拿大传媒报道，以BNO申请移民加国的港人，亦有不获发还已供款的强积金的个案，故涉及的金额可能高於22亿。

根据英国内政部於本年1月31日公布，推出BNO签证(5+1)计划两年以来，有14.45万名港人到英国展开新生活。但网媒《香港01》根据英国丶加拿大丶澳洲等於前年分别推出的不同港人移民特别计划人数计算，三地至少已批出19.85万份相关签证，当中以申请门槛最低的英国BNO签证占大多数。

而关注香港人权的民间组织「香港监察」的估算人数基础，远低於上述人数。根据香港监察月中发表的报告，该会以成年及主申请人计算，在2021年1月至去年12月期间，共有9.6万人申请BNO签证移居英国，以每名申请人强积金户口有22.4万港元去推算，港府「扣押」的强积金款额高逾 215万亿港元，折合约22亿英镑，涉及的银行包括总部位於英国的汇丰银行和总部位於加拿大的宏利保险。

「香港监察」政策和宣传总监顾德文(Sam Goodman音译)批评中港政府此举是以此方式惩罚和报复移英港人，形容是「厚颜无耻的资产掠夺」（ a brazen asset grab），指做法严重违反《中英联合声明》和《基本法》规定的义务。

外媒质疑港府如此保护私产 评论指英官行动不足

根据强积金法例，所有香港纳税人和雇主均须按雇员入息比例在银行供款，待65岁时取回合供款项及可能有的投资收益。若要提早取回，须符合六种情况中的任何一项，而「永久离开香港」是其中一个合法理由，过往只须提供移居他地的证明底宣誓书即可，但自英国以国安法打压港人为由，於前年1月底推出BNO签证计划後，中港政府发表声明，指不再承认BNO为有效旅游及身份证明文件，而有推出强积金计划的银行亦表明，强积金成员不能依赖BNO作为「永久离开香港」的理由，强积金受托人亦不会信纳相关申请。

有欧美传媒据此质疑港府对私人产权的保护财产；亦有律师指出，若港府不改变其政治决定，以BNO移居他国的港人，可能要待正式入籍成为英国公民或到65岁退休年龄才可领回自己的积蓄。不过，时事评论员吴志森在网上节目中质疑，不排除港府日後以相关外国公民身分是以BNO申请而拒绝发还已供款的强积金。

香港监察为敦促港府及早发还移英港人的积蓄，在港府官员许正宇於伦敦时间周一在英国伦敦市政厅推广香港时到场请愿，但未获理会。据自由亚洲电台报道，许正宇在市政厅发表演讲後，由後门离开，被示威者发现後试图拦截其座驾，遭工作人员推开。

负责印太地区的外交丶联邦及发展事务国务大臣卓雅敏周二与许正宇会晤，她昨在推特发帖，指在这次重要讨论中，与许谈及双方感兴趣和不咬弦的事，她提出黎智英和「47人」初选案，又促请港府保障所有港人权利和自由，并容许香港BNO持有人提早取回他们的强积金。

帖文没有交代许正宇有何回应，而许正宇其後已离英赴北京，与正在北京访问的财政司长汇合，进行馀下行程。

对於卓雅敏的帖文，回应者多拇批判态度，一是觉得她讲得不够，一是对她与专制政权的一分子会晤感到可耻。

「香港监察」亦发帖，指当香港人权被空前打压和港府拒绝让离港人士取回其强积金之际，英国的民选大臣竟以红地毯欢迎香港财库局长许正宇，实在令人失望。该会促请卓雅敏丶外相祁湛明（James Cleverly）及外交丶联邦及发展事务部采取行动，迫使港府让来英港人取回长俸积蓄，以及释放壹传媒创办人黎智英及民主派初选案的47人。

黎智英和47名民主派人士均被控《港区国安法》罪名，前者被控勾结外国势力罪，後者被控串谋颠覆国家政权罪。一旦罪成，可被判终身监禁。

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