今访台湾的危地马拉总统贾马特：“各国都应享有自治的权利”

台湾/危地马拉/外交

危地马拉总统贾马特 (Alejandro Giammattei) 周一4月24日抵达台湾，展开4天的国事访问。据法新社报道称，贾马特此访的目的是强化与台湾的外交关系，而台湾为表最高礼遇及重视，全程将以最高规格接待。危地马拉是目前为数不多在外交上承认台湾的国家之一。

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周日，贾马特总统在推特上说，他此行是为了“向国际社会发出明确的信息：即各国都应享有自治的权利。”

据台湾外交部表示，贾马特访台期间将会晤总统蔡英文，并接受台湾副总统赖清德款宴、接见危地马拉留学生、参访科技公司，以及出席“危地马拉咖啡文化月”以及“咖啡胖卡全台走透透”开幕活动，进一步提升台危双边经贸投资关系。21日，危地马拉总统府已发表声明表示，总统此行盼能了解台湾的商业模式，以复制到危地马拉。

贾马特政府此次访团成员包括危地马拉国会议长李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部长步卡罗（Mario Adolfo Búcaro Flores）、财政部长马丁内斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、农牧部长德雷翁（Edgar René de León Moreno）及经济部长罗萨雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官员。

此外，贾马特将在25日到台湾立法院演讲。据立法院长游锡堃称，这是暌违13年再度有国家元首至台湾议场演讲。

危地马拉总统宣布访问台湾后，立即引来中国的反应，要求危地马拉政府“不要帮助罪犯”，也不要“为了自身利益，违背危地马拉人民的愿望”。

面对北京此举，台湾外交部也立即发表声明，谴责中国外交部以“极度不尊重他国的言词侮蔑我邦交国及其元首”，并对“这种不符合文明社会的无礼行径表达严正抗议”。

法新社说，贾马特访台是在台湾总统蔡英文访问危地马拉和伯利兹（又稱贝里斯）的中美洲之行三周后进行的，这两个国家是该地区唯一仍与台湾保持正式外交关系的国家。尽管北京力图在国际舞台上孤立台北。今年3月，洪都拉斯转与中国建交。

法新社还说，蔡英文总统在回国途中，在洛杉矶会见了美国众议院议长凯文麦卡锡。那次会面激怒了北京，并以在台湾周边举行三天军事演习作为回应。

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