路透社：危地马拉总统承诺力挺“台湾共和国”

台湾/危地马拉/外交

昨天24日抵台访问的危地马拉（台湾称瓜地马拉）总统贾马特，今天25日参访立法院并发表演说。据路透社报道，贾马特承诺无条件支持“台湾共和国”，他此行也正值中国加大对少数仍同台湾保持正式外交关系的国家施压之际。

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路透社报导称，在稍早的总统府广场举行欢迎仪式上，贾马特以西班牙语致词时，两次称呼台湾为“台湾共和国”（Republic of Taiwan），而非台湾的官方名称“中华民国”（Republic of China）。

另外，在稍后的立法院演说中，贾马特继续沿用“台湾共和国”一词，呼吁国际社会及自由世界应该致力于要求对于台湾的主权及领土完整的尊重。最后并以台湾万岁，自由民主万岁。（"Long live Taiwan: free, sovereign and independent."）结束演讲。

危地马拉与中华民国的关系可以追溯到九十年前。1949 年，中华民国蒋介石政府当时跟由毛泽东等共产党人建立的中华人民共和国的内战中失败后，退守到台湾。

路透社续指，任何一个暗示台湾是独立国家并与中国分离的说法，都会激怒北京，北京也从未放弃使用武力将台湾置于其控制之下。

与此同时，法新社报道，北京近年在民进党政府期间极限施压，想将台湾孤立于国际舞台。危地马拉目前是台湾所剩13个邦交国之一，昨天抵达台湾的贾马特今天在立法院演讲中，誓言加强两国间数十年邦谊。

法新社的报道同样注意到，贾马特总统在台北举行的欢迎仪式上表示，“危地马拉将继续支持‘台湾共和国’作为一个强大的外交盟友”。

另据中央社报道，立法院长游锡堃表示，贾马特以实际行动表达对台湾的支持，展现两国坚若盘石的友谊，令人感动。游锡堃又说，贾麦岱是位致力推动全球和平的政治家，也是中美洲国家中，对台湾采取最坚定支持立场的领导人之一。

危地马拉不要台湾送钱

外界还注意到，据路透社24日报导，危地马拉经济部长罗萨雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）在台北的一场投资说明会上说，双方没有债务问题，因此他们不会要求台湾送钱，也不会像洪都拉斯一样欠债，而是会寻求与台湾展开长期投资与贸易。

罗萨雷斯表示，希望能与台湾发展更平衡的贸易关系，因为危地马拉目前与台湾是贸易逆差。他说：“我们正在招揽更多台湾企业前往危地马拉投资，扩展两国合作。双方一直以来维持很好的盟邦关系。”

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