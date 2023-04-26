赖清德引「兄弟之邦」比喻两岸 遭国台办反批

两岸论述变化

出席台湾制宪基金会董事长辜宽敏告别纪念会的赖清德副总统表示，对于辜董生前所提「兄弟之邦」的两岸论述，他相信：太平洋足够大，可以容纳美国和中国竞争，台湾海峡也足够宽阔，可以容纳台湾和中国在此生存发展。作为民进党2024总统大选参选人，他现今以「兄弟之邦」来比喻两岸关系，备受关注！

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台湾制宪基金会4月23日举办「逆风苍鹰 辜宽敏」纪念会，总统蔡英文亲自颁发褒扬令，由辜宽敏夫人辜王美琇代表接受。赖清德、总统府秘书长林佳龙、立法院长游锡堃、行政院长陈建仁、行政院副院长郑文灿、外交部长吴钊燮、自由时报董事长林鸿邦等人也出席致意。

据台湾媒体自由时报报道，赖清德以台语致词说，他跟大家一样，怀抱着不舍的心情来参加民主运动前辈辜宽敏的追思纪念会，感谢他一生为台湾的牺牲奉献。

赖清德指出，辜宽敏不论是在日本、台湾，还是世界各地，无论是公开或私下，始终都在为台湾的主权、民主、自由打拚。解严之后，他仍持续培养人才、厚实台湾民主，并推动台湾国家正常化发展。

赖清德透露，他在辜宽敏临终前曾再度前往探视，辜走完人生最后的花道，一生为了明确的目标打拚，生为台湾而存在，其他都是次要，且辜不仅为台湾的主权及民主自由牺牲奉献，也提出「兄弟之邦」作为未来两岸必须走的方向，希望未来这个理想可以开花结果。

赖清德还强调出，他相信太平洋足够大，可以容纳美国和中国竞争，台湾海峡也足够宽阔，可以容纳台湾和中国在此生存发展，希望这个理想能够开花结果。

赖清德追思辜宽敏时台语讲话音频

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最后，赖清德引用圣经「那美好的仗，我已经打过了；该跑的路程，我已经跑尽了；当守的信仰，我已经持守了」，说明辜宽敏一生的写照，并感念他为年轻一辈留下的典范。

值得注意的还有，蔡英文也在致辞中强调，会将辜宽敏的理念传承下去，让台湾成为一个更坚韧、更强韧、更好的国家。

据自由时报23日引述辜宽敏的长子、日本野村总合研究所首席经济学家辜朝明说，辜宽敏生前最放不下台湾与中国未来的关系，若不能建立正常关系，台湾就不可能成为正常国家，他为此倡议「兄弟之邦」，盼作为两边人民和平共存共好的基础。

辜朝明表示，辜宽敏深信，正如美国与英国、澳洲与英国人民之间，台湾与中国的人民也应该建立更密切的关系，而这也是他可以有所贡献之处。这样的发展，事实上并未发生，表示有些条件还未齐备。辜宽敏想做的，是告诉中国的领导人，要拉近台湾人与中国人的距离，有更好的办法。他深信自己提出的「兄弟之邦」，可以提供一个基础。

辜朝明又透露，辜宽敏对此非常认真。例如直到住院之前，还常常打电话给人在东京的自己，讨论如何将其想法传递给中国的领导阶层。

国台办：两岸同属一中不是邦与邦的关系

作为民进党2024大选的总统参选人，赖清德认为台湾海峡很宽，可以容纳台湾和中国以「兄弟之邦」生存发展。北京又如何反应呢？4月26日，中国国台办发言人朱凤莲对记者相关提问回答说，两岸同属一个中国，两岸关系绝对不是国与国之间的关系，当然也不是什么“邦”之间的关系。“台独”本性不改，光靠玩弄文字把戏，想给自己披上“善意”“和平”的外衣，只会欲盖弥彰。继续顽固坚持“台独”分裂立场，最终只会把台湾推向险境，给台湾同胞带来深重灾难。

新加坡学者：台湾人的政治认同已然质变

新加坡南洋理工大学中文系讲师李气虹25日晚在吉隆坡独立书店「季风带」举行「从『中国人』到『台湾人』：台湾人政治认同的转变（1995-2008）」新书发表会。据中央社报道，李气虹在新书发表会指出，台湾人是指在台湾本岛的地理范围内的人群，一如北京人、上海人、广州人，而「台湾人」则是完全排除了「中国人」身分的认同意识。

中央社说，李气虹以台湾政治大学选研中心研究为例指出，台湾选民已然切割成3个政治世代。第一代选民主要成长于国民党威权统治之下，可以预期外省第一代比较偏向支持统一，本省第一代较偏向支持独立。第二代选民受家庭政治化的影响、复杂国际因素与风起云涌的党外运动影响，在统独议题上更为保守，偏向维持现状。

第三代选民经历民进党、新党、建国党、亲民党和台联的兴衰，以及开放言论自由的民主转型，在意识形态和政党支持方面较其他世代来得开放。

另外，李气虹也从民族与国家建构的双重关系观点，把「台独」分为建构台湾民族对抗中华民族的台独基本教义派、建立「台湾共和国」并在文化上不否定中华民族的「法理台独派」，以及确立中华民国第二共和、特殊两国论、两岸统合论的「实质台独派」共3种类型。

据中央社介绍，李气虹是新加坡学者，也是新加坡媒体联合早报资深新闻工作者，派驻台北、香港、广州特派员多年。他的新书剖析日本殖民统治对台湾政治菁英的民族观念影响、台湾意识萌芽与中国意识对立、国民党菁英与「外省人」政治认同，再从分裂国家理论检视李登辉的大陆政策、民进党的台湾前途主张演进，并论述陈水扁政府的两岸政策。

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