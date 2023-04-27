香港劳动节游行申请被迫取消 有评论指手法靠拢中国

香港/政治

正在复常的香港，五一劳动节将不会如常地在街上听到「打工仔」的呐喊，因为惟一坚持在当天申请游行的前香港职工会联盟「末代主席」黄迺元据说在昨晨被警方带走数小後，签字取消申请，事後形容自己「情绪崩溃」，但因为《港区国安法》，不能披露详情。有熟悉中国维权情况人士表示，香港警方手法与中国公安相近，而让知情者噤声的手法较中国更容易。

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经专责香港事务的北京官员夏宝龙本月中表明，游行不是惟一表达方式後，亲北京和亲建制的两大工会联合会已自动放弃在劳动节举办游行，但被迫解散的职工盟的最後一任主席黄迺元和干事杜振豪坚持游行申请，而警方亦於本月21日约见二人，讨论游行申请。据二人汇报，指警方曾问及游行的目标对象及如何识别，并展示一张脸书留言截图，指有人问及「使唔使带架生(即工具或武器)？」。黄迺元其後接受传媒访问时指，警方因一句留言而紧张是神经过敏。

两次撤消申请情况雷同：亲建制人士留暴力言论触发警方查问

有传媒追查留言者的社交平台发现，该人不时转发亲中媒体报道，平常留言属亲建制，又批评「反送中」人士。手法与早前香港妇女劳工协会遗憾叫停「三八妇女节」游行相似，当传媒追查警方向妇协展示的「屠龙小队归位」等脸书留言时发现，部分留言者其实是撑警人士，公开在「支持保安局长邓炳强」丶「SaveHK」等多个亲政府脸书专页发帖。其後，已获发游行不反对通知书的妇协，宣布叫停游行，对此表示遗憾。

不愿撤回申请且与警方叫板的黄迺元，昨晨一度「失联」。是次申请游行的脸书专页发帖，在住所休息的黄迺元昨晨7时半无故失去踪影，亲友怀疑他被当局要求协助调查甚或拘捕，已联络律师跟进。

到了下午，另一申请人杜振豪在同一脸书以《关於今早经历及被迫作出的决定》发文，指黄已於中午前恢复人身自由，未有被捕，但情绪崩溃，刚已签纸取消游行申请，但限於《港区国安法》第63条，无办法透露详情。帖文没交代警方根据什麽理据把游行与国安拉上关系，但杜指黄显然承受了巨大压力，相信取消游行的决定是不由自主的。

杜又说，曾预计警方会拒绝发出不反对通知书，还思量届时会否提出上诉，而根据过往经历，他可以想像发生何事。声言「面对难以撼动的高墙，很多时候鸡蛋是无可奈何」，但最重要的是，尽量不要向威权预先服从。以「道阻且长，行则将至」与各人共勉。他们更把原来名为「香港五一游行2023（申请中）」的脸书专页改为「香港五一劳动节」，继续为劳工发声。

杜振豪：游行扯上国安反映定义更难提摸

他亦不明白警方为何将五一游行与国家安全扯上关系，认为五一游行的诉求和规模都不可能威胁国安，当局的做法反映国家安全的定义更难捉摸。

正在北京访问的保安局长邓炳强回应事件时拒绝正面回应警方有否接触黄迺元，只是说，若组织者衡量後认为没有能力确保游行安全有序进行，取消申请是负责任的做法。他又说，由於是组织者决定取消游行申请，详细原因须向相关人士查问。

警方昨晚亦发稿回应，指根据公安条例，公众活动组织人须确保整个游行或集会进行期间维持良好秩序及公共安全。如果明知而违反，或者容许任何人违反这规定，一经定罪，最高可判处监禁12个月。发言人又说，若有人当日到港岛区进行违法的游行，有机会触犯参与「未经批准集结」罪，警方会迅速果断执法。

吴志森警方要人自行撤销申请是为免被指阻游行

有熟悉中国维权情况的人在不具名的情况下表示，香港警方的手法与大陆日益相近，连不准相关人士披露内情的要求亦一样，只是公安会要求代表律师签署文件，承诺保密，而香港警方则祭出国安法便可令当事人闭咀，但事件为何与国家安全相关，全由当局说了算，外界无从置喙，而有关决定亦不可上诉或进行司法覆核，意味香港的方法更趁手。

国安法第63条是一条保密条款，规定办理危害国家安全犯罪案件的执法丶司法及辩护人员，以至「配合办案」的有关机构丶组织和个人亦应对案件有关情况予以保密。

时事评论员吴志森在网上节目指出，警方不以拒绝发出不反对通知书来压制游行，是免除「外国人」有口实指警方阻止游行，「唔好睇」(即不好看)。他又说，警方把游行维持秩序的责任全部放在主办人身上，并不公平，亦不可能有人或组织可以作此保证，故相信在可见很长远的将来，不会有正常游行，尽管有关游行的主题与政治无关。

他总结说，香港声称「复常」，若非虚有其表，便是恢复的，只是上述的「新常态」。

黄杜两人本月9日向警方申请五一游行，并设脸书专页交代，当警方在21日的约见中提及由香港工会人士在英国设立的非牟利组织「香港劳权监察」曾分享是次游行资讯後，亲北京的《文汇报》在本周一(24日)以《「职工盟」前头目申五一游行谋乱港》为题刊登报道，指黄杜宣称为劳工权益，实质上是国际反华势力的「马前卒」，得到前职工盟总干事蒙兆达等人在英国成立的「香港劳权监察」暗中支持。但黄早已在脸书和向警方交代，游行资金完全由他们付出，没有收受其他组织支持。

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