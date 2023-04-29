国民党2024参选人悬乎 侯友宜「杯水论」与郭台铭「钢索论」谁更胜一筹？

2024台湾总统大选

台湾2024总统大选，国民党的人选虽迟迟未定，但据了解，将从新北市长侯友宜与鸿海创办人郭台铭二人当中择一而出。据壹苹新闻网报道，国民党主席朱立伦27日表示征召大概会在5月完成作业，但对于外传5月17日这个时间及人选是谁，则无正面回应。至于备受关注的两岸论述，侯友宜与郭台铭则先后举出「杯水论」与「钢索论」隔空过招。

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据朱立伦说，主要候选人也都准备好了，会在适度的时间，进行提名；前总统马英九当时是在5月20日提名，8年前是在6月中旬、4年前则拖到7月20日，这都太晚，因此这次大概会在5月完成所有作业，并在适当时间就会公布。

对于台湾政界盛传国民党将在5月17日（即新北市议会质询结束后）征召侯友宜参选2024总统大选，已表态参选争取提名的鸿海集团创办人郭台铭表示，他跟侯友宜就是“兄弟登山”、“大家都会在这段时间内公平竞争、各自努力”，就各自领域提出对台湾的愿景、看法，争取所有年轻人、妇女、中间选民的支持。

据台湾TVBS新闻网今天引述TPOC台湾议题研究中心昨（28）日公布2人最新声量及好感度，TPOC指出，郭台铭的网络声量超越侯友宜25个百分点。侯友宜上周出访新加坡被视为参选总统的起手式，不料访星期间，新北市政频频出包，令民众对其好感度降低。反观郭台铭积极展开下乡并安排北中南座谈会，好感度一度暴冲，超越侯友宜同期表现。

TVBS报道称，TPOC台湾议题研究中心通过QuickseeK快析舆情数据库，分析4月1日至4月25日之间，侯友宜与郭台铭的网络舆情声量以及好感度趋势。这段期间的数据结果显示，调查期间侯友宜总声量17.3万则、郭台铭23.1万则，在声量上呈现「侯下郭上」态势。

值得注意的是，鉴于台海局势不断升温，侯郭两人对两岸关系的发言，自然变成选民关注的焦点。侯友宜27日在新北市议会质询时以「杯水论」表达了他的看法。据侯友宜形容杯子是中华民国，台湾是水，应该跟对岸要平等、尊严、友善、务实的交流，才能避免杯破水覆。

据国民党籍新北市议员吕家恺28日表示，民进党的台独路线和中国共产党之间，有「消灭中华民国」共识，而侯友宜重新提出「杯水论」，就是想塑造不管是台独还是中共，都要共同「维持中华民国」的两岸关系。

随后，郭台铭在脸书上阐述台湾、美国和中国的三角关系，他提出「钢索论」，认为台湾在美中对抗下，如同站在钢索上，领导人应该要能提出经济、科技、产业前景，带领台湾走下政治的钢索。

郭台铭表示，他的心中经常浮现一个鲜明的画面，两个巨人拉着一条钢索在拔河，将钢索拉得愈来愈紧，不过他们各自只有用一只手拉着钢索，因为还要腾出另一只手来拿着各种武器向对方射击，在这过程中不时还要闪躲对方来袭的武器，于是他们拉着的钢索又会随而激烈摇晃，他认为台湾就是在钢索上很不幸站着的一个小人，必须在这种极度危险情况中尽量保护自己的安全。他接着说，如果台湾当前处境是这样，那么该采取什么样的方法会比较安全呢？应该是保持在靠近钢索中央的位置才对，靠近中央可以远离双方武器，避免被误伤，可以观察双方动态还有一点时间应对钢索可能的摇晃，而且钢索相对在中央位置会比较平稳。

郭台铭提出台湾在中美间走钢索论，被台湾媒体解读为跟侯友宜的「杯水论」过招。侯友宜就此回应称，要让中华民国充满自信，让台湾这片土地走出康庄大道，只要能让国际看见中华民国，都值得肯定。

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