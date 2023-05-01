世界如何为台湾冲突做准备 法媒关注

各位听众， 面对目前经济的衰退，世界如何为台湾可能发生法冲突做准备呢？围绕着台湾岛的经济封锁或战争，它可能会产生比新冠疫情危机和乌克兰战争带来更严重的后果。 半导体生产链正在重组。这是法国人道报近日关注的问题。

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如果说它没有演变成公开的战争，中美之间为争夺半导体产业的这个工业霸权而发生的冲突将对世界生产和贸易的重组产生影响。

美国政府在贸易战背景下颁布的一连串制裁不仅对中国经济产生影响。

从2018 年开始，围绕着半导体产业的一些问题开始具体化，在台湾不得不重组其生产活动后，去年经历了其第一波的寒流；这也显示出它持续对中国的依赖。

从2022 年第四季度开始，其经济突然收缩了，与去年同期相比进一步收缩了 0.86%，创下 13 年来同比表现最差的一次，而第三季度的增长率为 4.01%。

台北收回其半导体的制作： 诚然，作为全球半导体技术供应链的核心（台湾生产 70% 的半导体），台湾因技术需求放缓、边境关闭和生产活动中因其第一个客户中国大陆的产业活动几乎停止，而直至2020 年。台湾的出口有40%是外销到中国大陆。

的出口有40%。

《台湾预算、会计暨统计总局》指出:“‟中国大陆疫情的恶化正在干扰消费和生产活动 ”，

虽然台湾的出口，与去年同期相比下降了 8.63%，但预算部门指出的理由是：影响全球需求的“通胀压力和利息的上升”，因为“供应链继续调整其库存”。

今年的情况可能会进一步恶化，经济学家陈何伟(音译)在这些数据公布时预言：“我认为我们还没有触底，还存在技术性衰退的前景。 »

台湾2022年的通货膨胀率：2.9%； 今年应该是1.9%。”

因此，由于唐纳德特朗普总统在 2018 年颁布的贸易战令，将那些供应美国市场的商品生产转移回归到台湾土地，这并不足以维持国家经济的运转。

在此之前，台湾产品在岛上设计，在中国组装，然后运往美洲大陆。 这正是目前困难所在，因为美国的制裁导致中国制产品受到关税上涨的打击。

截至 2019 年，让民族主义者感到自豪：由于将生产制造业重新搬回台湾，向美国的出口增长了 20%，对中国的出口下降了约 12%。

但台湾对大陆的依赖仍然很大，一场两岸公开的冲突很有可能会对整个世界产生影响（有时估计对全球经济造成 24,000 亿欧元），比新冠危机和乌克兰战争所造成的损失更重大。

需求增长三倍：

原因有是，台湾生产的半导体无处不在，到处需要它，无所不用，从电脑到智能手机，再到家用电器、医疗设备、航空航天设备。 目前，仅一辆汽车的需求就包含了平均 1,400 个基于这些半导体的元件。

而且，随着过度到全电动化和自动驾驶，“到 2030 年，汽车行业对半导体的需求量预计将增加两倍”，这是德国汽车联合会 (VDA)去年 1 月提出的警告。

因此，就像乌克兰战争背景下的石油、天然气或小麦的储备一样，一旦台湾出现冲突，或是被围岛封锁，可能对世界经济造成灾难性后果。

芯片大战开始了 ，这也是中美之间所展开的新阶段的科技战：北京3月31日宣布对美国科技巨头美光科技展开调查。

2022 年 12 月和 2023 年 2 月底，美光集团的收入有 11% 来自中国。 受到生产过剩危机影响的这家公司，暂时在存储芯片领域排名世界第三，仅次于韩国三星和 SK 海力士。

那么，中国当局发起调查美光集团的目的是什么？ 中国国家互联网信息办公室 (CAC) 称，“保卫国家安全”是为了确保这些芯片内不包含有利于美国网络间谍活动的后门程序。

这一决定是在华盛顿试图确保在半导体领域的世界领导地位之际做出的，并将一系列中国公司列入黑名单，以限制中国购买和制造“用于军事应用”的芯片。

继美国采取芯片策略后，欧洲也出台了“芯片法案”：祭出440亿欧元资金支持芯片生产。 »

那么，这并非偶然的事，，2022 年 8 月，乔·拜登总统率先签署了《2022 年芯片与科学法案》，该法案强调半导体的研发和生产。

欧盟也采用了自己的芯片行动并启动了一项 450 亿欧元的计划，以重新在自己领土上设立安置这一关键工业领域的生产。

华盛顿终于邀请其日本和韩国合作伙伴俾能在这一领域结成联盟。

同样地，美国也要求台湾转移其生产半导体的能力，以控制供应链并阻碍中国的崛起，以及其获得这些先进技术的可能性。

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