「九二共识」难以推动 柯文哲的「九六共识」是什么

2024台湾总统大选

刚在4月底结束20天访美行程的民众党党主席柯文哲，据台湾联合报29日报道披露，他将在5月20日正式发表参选总统宣言，阐述参选理念及未来施政方针。民众党人士表示，柯文哲国政白皮书也已经完成草拟，将聚焦在国家安全、人民安全、产业安全等三个领域。至于两岸的论述，柯文哲在访美期间已表示，九二共识在台湾被污名化，难以推动，要中国别再坚持。「九六共识」才是台湾目前实况。

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联合报报道称，柯文哲参选总统逐渐明朗化，访美行程结束返台后，近日将完成党内初选登记作业；根据民众党总统提名时程规划，4月27至5月8日领表登记，5月9日若超过一人登记，进行协调或初选；5月17日中央委员会确认后，于当天公告总统提名人。

外界普遍注意到，2024台湾总统大选，除传统蓝绿对阵外，自上届大选崛起的白色力量代表民众党也将扮演特殊角色。民众党主席柯文哲的两岸政策也值得讨论。因为，这涉及台湾的第三势力能否在两岸关系上真正走出“第三条道路”，以及能否提出真正趋向中道的两岸论述。

据金融时报中文网4月28日报道指出，3月31日，民众党在网上发布了柯文哲在党内共识营的演讲，较为深入谈到「九六共识」等议题。在访美前的这次演讲中，柯文哲提出如下看法：台湾没有「九二共识」，只有「九六共识」；1996年第一次直选总统时，台湾主体性就建立了等等。

所谓「九六共识」，与柯文哲的台湾「近代」三阶段论相联系：1949到1996年是第一阶段，在此期间发生了台湾民主化运动，在其末期出现了蓝绿对立；1996到2016年是第二阶段，也是台湾主体性确立阶段，这一阶段每次投票都会强化台湾主体性；2016年后是第三阶段。

不过，柯文哲这种三阶段论，并未将1988年李登辉上台或2000年政党轮替作为划时代事件。而过去陈水扁的中华民国四阶段论，将李登辉时代称为“中华民国在台湾”，2000年政党轮替后进入“中华民国是台湾”阶段。

在金融时报前，台湾媒体已报道，出访美国届时将如何阐述两岸论述，柯文哲7日在访美记者会上表示，早先提出的「强国等距」造成太多误会，他已下令民众党不再使用，「九六共识」是内部在讲，现在两岸政策定调口号是「台湾自主、两岸和平」，对内则是「联合政府，团结台湾」。

据了解，4月7日当天记者会上，有媒体询问，访美时将如何阐述两岸论述，会是「九六共识」或「强国等距」吗？柯文哲指出，「强国等距」造成太多误会，他已下令民众党不再使用，本来是力矩的「矩」，变成距离的「距」，让大家搞混，九六共识是台湾目前实况，其实也要跟外界描述，对外就是「台湾自主，两岸和平」，对内是「联合政府，团结台湾」。

柯文哲强调，「九六共识」是内部在讲，现在两岸政策定调口号是「台湾自主、两岸和平」，对内是「联合政府，团结台湾」，至于说一些论述、说明，有人说叫「九六共识」会跟「九二共识」搞混，应该改成「九六认知」，但他认为重点是内容、不在文字。

他说，1996台湾直选总统后，的确革命性改变台湾主体性，现在每次投票，台湾人发现可以选出国家领导人，一次一次台湾主体性越来越强，所以他每次说，1996年那场开启总统直选，对整个台湾社会有重大影响，这理论是前监委黄煌雄跟他讲，黄说台湾有两大政治工程，健保、总统直选，这两个革命性改变整个台湾社会的逻辑、氛围。

不过也有舆论认为，细听这些主张内容，会发现柯文哲的两岸论述其实只是用新说词包装民进党一贯的两岸立场而已。

值得观察的还有，金融时报中文网4月28日报道直言，「九六共识」的提出，表明柯文哲与国民党在两岸立场方面分歧加大，“蓝白合”难度会更高。

柯文哲论国民党跟民进党有何不同？

早在3月31日柯文哲那天在Youtube影片“柯Ｐ老实说”中谈到，国民党跟民进党有什么不一样？他认为国、民两党除了统独意识不一样以外，其他都一样。所以每次人家说下架民进党，他都回“换国民党贪污吗？”而“蓝白合”，他认为只是国民党在叫民众党“自尽”而已，因为国民党从来不说要拿什么跟民众党换，只是空口说“蓝白合”。

柯文哲说，台湾民众党在今年这场选举要回答两条一定被问的问题，第1，台湾已经有国民党跟民进党，为什么要有第3个政党？第2， 前面已经挂掉4个第3势力，你怎么不会是第5个？

柯文哲表示，民众党跟国、民两党有什么不一样？不如先问国民党跟民进党有什么不一样？“除了意识形态以外，其他有不一样吗？绑桩脚、绑国营事业、买票、一模一样”。

柯文哲提到，很多国民党的大佬，都开始在讲“蓝白合”的问题，“国民党每次在跟我们讲的时候，他只是叫我们‘自尽’而已，从来没有说要拿什么跟你换”。

柯文哲再问，“如果说非绿联盟，将来这个国家要把绿营全部排除在外吗？不是嘛。” 所以“蓝白合” 一直讲，“到底怎么合你也没讲过，你只是把我们吃掉而已”，他认为国民党跟民进党除了统独意识不一样以外，其他都一样。

许多分析指出，柯文哲决意参选就是为了要让民众党继续成长茁壮，在2024大选中能够拿下至少8席的立委名额。

“蓝白合” 不易 “三脚督” 再现

2024大选若为“三脚督”确实成为蓝营的困境，会让某些选民犹豫不定，也反映台湾目前的简单多数制有可能产生少数总统。如果是采用法国总统选制的二轮投票制，此一选制被形容为第一次用心投票、投我所爱，第二轮用脑投票、排除最恐惧的候选人，在选出一二名后再进行最后决选，至少保证可以选出多数选民还可以接受的总统。

除了柯文哲提出的九六共识，还有九六修宪的大事。正是九六修宪时，当时陈水扁阵营坚持反对绝对多数制纳入，保障陈水扁在2000年以3成9选票当选总统，2004年陈水扁面对连宋配虽然些微过半，但却是一场极端撕裂的选举，选后仍纷争不断。

经过20多年，台湾政治有变有不变，重视九六修宪，恰好可以作为今天的参照点。

就2024总统大选情势而言，“蓝白合”为何成为一个避不掉的话题，关键在于赖清德目前约有近4成的支持度，相较于24年前，民进党的基本盘可说是更坚实，国民党的基本盘在最坏状况下则一度退到3成1，再加上新兴势力民众党，只要在野不整合，赖清德就有可能重演2000年少数总统的局面。

据台湾舆论指出，国民党整天喊“蓝白合”，除忽视民众党并非从国民党分裂而出外，整合诉求也充满权力气息，国民党或许觉得下架民进党天经地义，然而，选民特别是中间选民更在意下架民进党之后的政策理想，以及能否解决台湾面临的国际生存空间等问题。

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