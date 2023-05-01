被捕邓燕娥与家务工联会获颁工会权利奖 能否领奖成疑

香港/政治

被港府以《港区国安法》中的「勾结境外势力危害国家安全」罪拘捕的工运人士邓燕娥，与其服务的国际家务工联会（IDWF），获颁今年的「Arthur Svensson国际工会权利奖」，以表扬联会及其秘书邓燕娥推动保障极之弱势的家佣的权利，亦期望藉此令更多《国际劳工组织公约》成员国批准《公约》中保障私人处所工作环境的条文。

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今天是五一劳动节，香港有局处一隅的劳工请愿丶有特首李家超在网上发文向劳工仔女致敬，但却不能有更多劳工参与的游行，反而是总部在挪威的工业能源(Industri Energi)今日凌晨於「Arthur Svensson国际工会权利奖」官网上公布香港工运人士邓燕娥及由其协助创办的家务工联会的得奖消息，并指颁奖礼将於6月14日於奥斯陆举行。但由於邓燕娥仍在保释候查期，已交出旅游证件及须定期向警方报到，若警方不批准，她将难以出境领奖。

勞工「Arthur Svensson国际工会权利奖」委员会指出，家庭佣工是在私人家庭中工作的工人，一般没有权利可言，亦缺乏组织，没人保护，以致他们薪酬偏低，并时常面对骚扰和暴力，而由来自68个国家丶88个属会的67万名会员组成的国际家务工联会，是独独为他们争取平等劳工权利的民主组织，并致力推动落实《公约》中保障私人居所雇员须有体面工作和减少暴力及骚扰的第189和190条条文。奖项是要赞扬联会和邓燕娥为全球家佣建立网络丶提供家佣权利信息，以及为组织提供训练。

主办机构又指出，邓燕娥自1980年代初已投入劳工运动，获选国际家务工联会首任秘书长，至今仍是该会秘书，亦是香港职工会联盟的创会成员之一，并出任该会执行干事，一直到2011年为止。

国际家务工联会对该会及其秘书邓燕娥获奖感到高兴。

在警方国安处大举拘捕异见和民主派人士後，作为被捕工运领袖李卓人的妻子，邓燕娥於亲京传媒在2021年9月刊文批评她及其服务的亚洲专讯资料研究中心收取境外组织资助前後离港赴英，但其夫李卓卓人今年初在狱中摔倒，邓於是在3月初返港探视，结果在离港前的最後一次探视後，於监狱外以国安法将她被捕，并控以勾结境外势力罪。

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