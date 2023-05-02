「港车北上」7月起通车 中港融合里程碑 惟陆车南下未有期 促思考香港定位

中港交通

构思和讨论近三年的「(香)港车北上」计划，定於7月1日起通行，届时获批的香港私家车车主可直接驾车到中国广东省，预计有约45万名车主受惠。有评论员认为，这是中港融合的重要里程碑，香港消费力亦会随之北移，能否获南下消费力补充，仍属未知之数，但预料随着两地人民直接交往，日後可能没有南下北上之分，届时香港可能吸引力不再，促港府仔细思考香港定位。

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较香港早大半年於今年1月开始通车的「澳（门）车北上」计划，每日申请配额多香港6至10倍，达到2000个。截至3月中，通关数量已突破5.5万架次，香港立法会选举委员会界别议员陈沛良在报章撰文表示，通车有效助力粤澳两地人员往来丶经贸合作互联互通，促请港府借鉴澳门经验，缩减和简化口岸通关时间和成本，提高沟通效果。

根据香港政府公告，「港车北上」将於6月起接受申请，有意申请者须先於本月底登记电脑抽签；开放申请後首星期，每个工作天会接受200个申请，第二个星期增至300个。获批车主每月月中开始，可经网上系统，预约下一个月的指定时段出行，经港珠澳大桥口岸往来港粤两地。港府补充，日後会检视申请情况，逐步提升接受申请数目。

广东省公安厅公布，每辆车可配2名驾驶人，年满18岁丶持有回乡证丶名下持有8座位或以下车辆人士即可申请，在有效期内可经预约多次出入中国内地，不需挂金属号牌，当局会核发电子牌证，不收牌证费。港车入境後，每次连续停留不得超过30天，每年累计停留不得超过180天。

香港汽车会会长李耀培预计，约半数合资格车辆有意申请，车辆数目约20万，每日二丶三百个申请配额实不足以应付需求，希望当局尽快加大名额。他又说，申请配额上限可能与为参加计划的汽车检验的中国检验有限公司的验车能力有关，呼吁当局加大验车能力，包括容许更多本地验车公司加入跨境车辆验车服务队伍中。

保险界：中国保险额低 吁北上车主加购保险

不少车主更在网上发帖，埋怨中检的验车服务已排期至7月通车後，呼吁当局增加验车中心。不过，特首李家超今(2日)早回应记者就加强验车空间提问时，只是表示，已指示相关政策局与内地商讨应付需求增加的方法，亦知道内地「有些想法」，重申当局会留意现实情况，采取适当措施。但李没有透露中国当局的具体想法。

「港车北上」另一关注点是中港两地的道路环境和驾驶习惯不同，例如香港是右軚车，故习惯左上右落，与中国刚刚相反；对此，汽车会会长李耀培亦表示担心，忧虑会较易发生意外，已开设课程，让香港司机了解，并与广东省救援中心签订备忘录，一旦香港汽车在内地遇上事故，中心会提供协助。

中港两地的汽车保险亦不同，两地部门同意，为跨境汽车保险推出「等效先认」政策，经港珠澳大桥进入广东省的香港私家车车主，可在香港车险保单扩展至内地的「机动车交通事故责任强制保险」(简称「交强险」)保障，毋须分开购买两地保险。但保险业联会行政总监刘佩玲提醒香港车主，内地「交强险」的法定保额只有20万元人民币，与香港车险保额有差距，建议车主购买车辆商业保险和提高人身伤亡保额至100万元人民币或以上，以确保得到足够保障。

「港车北上」被视为粤港两地加速融合的举措之一，2020年杪由前特首林郑月娥在施政报告中提出。现任特首李家超公布计划详情时表示，计划落实为粤港之间的经贸和人文交流提供进一步的发展动能，是促进粤港澳大湾区进一步互联互通丶引领区内经济融合发展的另一重要里程碑。

网上新闻节目主持人梁家权亦认同，这是融合的重要里程碑，必然会加快两地融合步伐，更会把本地消费力带入中国，但「陆车南下」仍未有期，预料难度亦更大，因为香港地少人稠，难以承受大陆数量庞大的车辆，在此情况下，带坎的本地消费力能否被北水补充，仍有待观察；而更重要的是，香港在融合过程中的定位，若融合成另一中国城市，莫说内地人对香港兴趣会衰退，首先放弃香港的，会是国际社会和旅客，他打趣说：「若果香港没有自身特色，我点解要来香港睇故宫？北京的故宫不是更大更好睇吗？」

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