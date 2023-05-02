香港首季GDP扭转负势录 2.7% 惟IMF下调港全年预测至3.5% 中国则升至5.2%

中港经济

在香港特首李家超公布香港首季经济增长录得2.7%，结束4个季度的跌势後不久，国际货币基金组织(IMF)下调香港今年经济增长预测至3.5%，较半年前的预测低 0.4个百分点；展望明年，则把香港的经济增长预期调高至 3.1%，较前上调0.1个百分点。

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李家超今(2日)早出席会议前主动公布，香港首季经济录得2.7%的增长，扭转对上一季负4.1%的经济收缩，相信第二季经济表现会更好，全年整体经济亦会较去年为佳。他解释，虽然香港首季出口仍然下跌，但随着中国内地经济持续较快增长，本地航空运力加速恢复，经济表现将转好。

他又对由上周末开始的「五一黄金周」假期表示乐观，指上周末的76万人次入境旅客中，32万人次来自内地，估计整个假期将有超过 60万内地旅客访港。

但言犹在耳，IMF公布的最新《区域经济展望》报告却把香港今年的经济增长预测下调至3.5%。有关预测，仅为港府预测今年经济增长范围3.5%至5.5%的下限，但IMF亚太部副主任贺布林(Thomas Helbling音译)在记者会上补充，由於中港通关和香港撤销防疫措施，该部稍後可能上调香港的经济增长预测。

IMF：中国今年GDP可达5.2% 中期会减至4%

另外，IMF报告预计，中国今年的经济增长达 5.2%，较半年前的预测大幅上调 0.8个百分点。IMF解释，这是中国经济迅速重启带动私人消费强劲复苏所致。翻查资料，IMF的预期较中国政府把今年GDP目标定在「5%左右」略高。

报告又预期，中国明年经1增长维持4.5%不变，认为房地产问题是中国经济面临的最大风险，若内房行业动荡加剧，可能损害中国经济复苏，并产生区域溢出效应。长远而言，更会受到人口及生产力放慢影响，以致中期经济增长速度将减慢至4%以下，须要结构性改革以刺激经济增长，加快绿色能源转型丶加强创新及数码化。

随着中国经济复苏和印度增长具韧性，IMF把今年亚洲经济增长预测上调0.3个百分点至4.6%，较去年的增长3.8%扩大，为全球增长贡献约七成，当中单是中国和印度已贡献全球增长一半，推动亚太地区成为今年世界主要地区中最具活力。

不过，IMF将明年亚洲经济增长预测下调0.2个百分点至4.4%，并警告前景面临风险，例如通胀高於预期丶全球需求放缓，以及受欧美银行业压力所影响。

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