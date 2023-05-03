新区议会只剩19%直选议席 民主党派未定是否参选 选举热度料降

香港/区议会选举

资料图片： 2019年的区议会选举, 选民踊跃投票, 今年被指是大倒退的区选, 选民的热情会否退减惹关注.

港府公布民选议席只馀不足两成和功能大削的新区议会制度後，几乎全属建制派的立法会内所有政党均表示支持，亦会积极参选；但泛民政党则狠批新制度是倒退，颠倒区议会监督政府的职能，是把区议会「部门化」和矮化，参选民槛又十分高，但是否参选，仍须在党内商讨後再作决定。一般估计，来届区议会选举，踊跃程度和投票率均会退减。

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本身是政治学者的蔡子强估计，以现时的选举安排，即使民主派参选，顶多只能取得近一成议席，因为近两成直选议席用的是「双议席单票制」，由44个选区产生88名区议员，若民主派每区均派人参选，很大可能是建制和民主派在各区各取一席。本台以此计算，若民主派取得44席，亦只是占总议席的 9.4%。

曾是区议会选举第一大党的民主党，其主席罗健熙今(3日)早在电台节目表示，对新方案十分失望，一是直选比例极低，二是把区议会把民意由下而上反映的本质改为由上而下丶由政府统领指派，功能大打折扣。他质疑，日後的区议员「应该系帮市民抑或系帮政府护航」？而选区选民人数大增十多倍，他亦认为难以照顾。

未有参选经改革後的立法会选举的民主党，至今仍未松口会参选。虽然早前有报章引述消息人士指民主党倾向参选，而前主席刘慧卿亦已向传媒表示，期望民主党在可行情况下继续参与选举，但罗健熙只是说，「卿姐」的说法是民主党一贯的大方向，若有空间会尽力做，但究竟新制下剩多少参选和服务市民的空间，仍须与党友商讨後才作决定。

但他昨日在一个线上记者会曾质疑，港府认为区议会应当配合政府，是将议会「部门化」，变成服务政府，这值得商榷；他又说，新制是反映港府对市民的不信任，不排除有支持者会对民主党参与以服务政府为目的的「新区议会」出现反弹。

另一个老牌民主派政党「香港民主民生协进会」(民协)对参选未有定案，本身是区议员的民协副主席李庭丰对新制表示失望，指八成议席有政府委任性质，市民难以监察；而直选议席减少，自然会影响民主派参选，但是否参选，须留待该党会员大会商讨。

另有派员参选的激进本土派政党「社会民主连线」(社民连)，其主席陈宝莹表示，区议会本身权力有限，却是最贴近「地气」，新制是大倒退，令市民声音更难获得反映。但该会曾经当选的三名区议员中，梁国雄和岑子杰因参与前年的民主派初选案而被控《港区国安法》罪名，仍在还柙；曾健成则因不欲宣誓而在2021年9月请辞。

退出民主党後创立政党「新思维」的狄志远表示，新方案与期望明显有落差，但仍会积极争取参选机会。他期望，港府在国安问题稳定後增加区议会民主成分。

一些主攻民生服务的亲民主派人士则意兴阑珊，曾多次参选的「将军澳民生关注组召集人」陈展浚表明不会参选，因为新选举制度不公平，要他向收纳不少现届区选落败者的「三会」取提名等於要他向败选者或不同立场的人「求」提名，实属荒谬。

不过，建制派政党纷纷表示支持新制，亦会派员参选。最大政党「民建联」表示，支持改革方案，认为有利维护国家安全，落实爱国者治港原则，防止反中乱港分子进入区议会，而混合组成模式能具广泛代表和均衡参与；该党副主席周浩鼎今早在电台节目表明，现时是商讨如何派员参选的问题，至於选区扩大和市民难以寻找委任区议员帮忙的问题，他期望日後委任区议员开设地区办事处，共同服务市民。

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