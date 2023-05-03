美国制裁三名国安警官同获擢升 简启恩掌警队国安部门

香港警队的国家安全部门有人事变动，简启恩升作警务处维护国家安全部门负责人，接替已退休的警务处副处长刘赐蕙；而简启恩擢升後出现的国家安全处处长空缺，则由原警务处助理处长江学礼接任；至於国安处高级警司李桂华则获升任为总警司。三人均因执行《港区国安法》而被美国制裁，香港特首李家超和警务处长萧泽颐在委任公告上指责美国的霸凌行径，肯定三人的工作，期望他们为维护国安作出「更大贡献」。

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李家超昨( 2日)午宣布警队新的人事命令，即日生效，而简启恩亦已即日宣誓就任。

现年53岁的简启恩，服务警队已经32年，这次是四年来第三度升官。他於2019年晋升助理处长，负责掌管服务质素监察部；前年12月晋升国安处处长，取替因光顾无牌按摩院而调职的蔡展鹏。据亲京的《文汇报》报道，简启恩是国安处的「开国大将」，过去多个「港独」组织及「暴恐团夥案」被瓦解，背後都有他的定夺之功。

李家超赞扬他「卓越丶专业丶敢於担当，拥有高度国安意识和熟悉国安事务」，相信他有能力领导警方国安处，承担维护国安的重责。李又指，简和由颁布起便执行国安法且「成绩卓越」的新任总警司李桂华，遭「美国针对他们二人霸凌丶粗暴地实施所谓『制裁』」，但二人「无畏无惧，立场坚定，尽忠职守，我肯定他们的工作，有信心他们在新岗位能承担更大责任，为维护国家安全作出更大贡献。」

同日，专责国安的助理处长的江学礼擢升为高级助理处长，接任国家安全处处长。警务处处长萧泽颐在公告上发表与李家超赞扬简丶李二人的说话，指江学礼被美国制裁後仍毫不畏惧地执行维护国家安全的工作，表现优秀，相信他在新岗位会有更大贡献。

北京为香港制订的《港区国安法》，於2020年6月底生效，警队更成立国安处执行相关工作，至今已拘捕超过250名异议人士，被欧美国家和联合国人权事务委员会等组织批评，美国政府曾公布制裁清单，作为对中港政府打压人权的反击，香港特首李家超等十多名港府官员亦在制裁名单上，当中包括新获擢升的三人，名单内人员及其美国资产均因此被冻结。

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