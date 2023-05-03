聚焦信任产业链的台美国防产业论坛登场 解放军“全球鹰”无人机绕台

台美国防产业交流

台美国防产业论坛5月3日在台北登场。针对美台国防产业合作、台湾国防产业最新发展等议题展开交流。据自由时报引述美台商会（UTBC）会长韩儒伯（Rupert Hammond）指出，今日论坛建立在「伙伴关系」、「信任」两大关键上。与此同时，台湾国防部发布侦获被称为解放军“全球鹰”的BZK-005无人机扰台踪迹。

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报道援引韩儒伯表示，美过去几十年台美之间不论在个人、商业、政府之间都已经建立起重要的「信任基础」，今日举办的「台美国防产业合作论坛」更着重在两大关键，一是「伙伴关系」、二是「信任」，因为伙伴关系与信任是紧密交织在一起。

美国此次25家业者组成的访问团由美国太平洋陆战队退役司令鲁德（Steven Rudder）率领，韩儒伯提到，Steven Rudder过去曾率领过八万名海军陆战队军官，致力稳定亚太区域和平，随着时局变化，科技等新领域发展，也期待此次双方能探索更深层的合作。

据中央社指出，台湾国防工业代表经纬航天董事长罗正方则呼吁美方除深化合作，也能技转无人机技术，让台湾能在危机时自给自足；汉翔董事长胡开宏也表示，国机国造是长远发展的计划，期望美方支持台湾自主开发下一代战机研发。

另外美方军火商来台交流，是否也是为了「去除红色供应链」？罗正方则指出，这次美方来台的国防业者需要的是信赖而稳定质量的盟友，也希望加速提升台湾防卫的力量。对于商业无人机而言，现在全球都对中国制品做封锁，这对于台湾就是机会，台湾是可被信赖，也是迅速的工业产业炼，若能运用到新兴战略产业，也是台湾重要机会。

罗正方还表示，一直以来都非常注意美国防授权法案（NDAA）发展，美国政府在未来三年对于台湾实质的帮助，希望这些帮助并非直接捐赠，而是能将产线设在台湾，甚至跟国际大厂合作。

解放军“全球鹰”无人机绕台

与此同时，自由亚洲电台报道称，台湾国防部3日上午表示侦获中国解放军军机27架次、解放军舰7艘次，7艘中国军舰持续在台海周边活动，其中至少有10架军机逾越台海中线。

值得关注的是，扰台军机中有1架被称为中国“全球鹰”的BZK-005无人机，在逾越台海中线北端后，以顺时针方向沿着台湾东北方、东方、南方空域，再转至西南空域后飞返中国沿海。

据了解，BZK-005无人机是一种具有一定隐身能力的中高空远程无人侦察机。机身为以骨架承力为主的薄壁式结构，主要用于执行侦察任务和搜集情报。

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