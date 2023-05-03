香港地区议会改革：民主倒退40年 削权并成配合政府施政机器 被指是独裁者的伪民主

香港/区议会选举

资料图片：3.5 2019年的區区议会选举, 选民踊跃投票, 今年被指是大倒退的区选, 选民的热情会否退減惹关注

香港政府未经公众谘询便宣布「重塑」地方行政议会的选举制度和职能，将现时区议会直选议席比例由九成半大减至不足两成，比例较区议会引入民选议席时的1982年更低；当局更重新引入已弃用多年的委任议员和官员出任主席安排，并为参选人加设爱国者资格审查等「过三关 」门槛；当选後更会由现时的监察者和拨款者变成配合政府施政，并须接受政府监督及处罚。特首李家超不愿回应制度是否倒退，只强调要防止2019年的「黑暴」重临。

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建议获建制派各政党支持，中国港澳研究会顾问刘兆佳表示，改革保留直选既要争取市民支持，亦可让民主派参选，从而过渡至爱国者。不过，时事评论员吴志森形容，这是独裁或威权国家的惯技，即既保留民主成份以声称代表民意，但又会压制所有不在其能力控制范围内的力量，包括民意，实质是「 伪民主」；而中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强更直指，区议会直选议席比当年起步更差，安全系数极高，但民选区议员的独立性则被削弱，质疑对政府持批判意见的人能否「入闸」参选，估计民主党派人士对参选会感到意兴阑珊。

根据现行制度，区议会是香港地区层面的地方议会，就市民日常生活事务向政府提供意见，後期更增加对改善地方的拨款功能，直至2019年11月产生的本届区议会，共有452名直选区议员和27名乡事委员会主席作当然区议员，但是次选举结果大出中方和建制派意料之外，在反修例运动被政府大力打压下，支持运动的民主派人士仍取得86%的议席，几乎主导全港区议会。当局後来以再次宣誓效忠等手法，令占绝大部分议席的民主派区议员不是放弃宣誓便是宣誓後被「DQ」(褫夺议员资格)，以致不少区议会因议员人数不足而无法运作，在距离下届区议会选举只有大约半年时间之际，港府公布未经谘询的区议会改革方案。与港英政府殖民地年代在区议会引入民主成分时，分别以绿皮书和白皮书谘询公众，有天渊之别。

区会民主程度较1982年逊色 參選要「过三关 」

特首李家超昨(2日)午率领四名司局长召开记者会，先指责本届有大量区议员进行「违法」之事和拒绝宣誓效忠，以致有三百多人不能当区议员，情况不能接受，必须拨乱反正，「完善」地区治理，「重塑」区议会，改革原则首要是国家安全，其次是落实「爱国者治港」和充分体现行政主导。

据此，港府决定，在区议员组成方面，会改为由政府委任丶由俗称「三会」(即由政府委任的地区分区委员会丶地区防火委员会及地区扑灭罪行委员会)的成员互选丶以及由地方选区直接选举的混合模式产生，议席比例依次约为「4：4：2」，另加27名当然区议员，总人数将减至470人。至於区议会主席，则由已实行37年的区议员互选产生，改由政府的民政事务专员出任，以体现行政主导，并更好配合政府。

以当局公布新一届区议会将有179席由特首委任丶由政府委任的「三会」成员以全票方式互选176席，以及88名直选区议员计算，直选议席只占所有议席(连当然议员在内)的18.7%，即不足两成，亦较现届的94%大跌75个百分点。

市民若要参选亦须「过三关 」，有意参与直选者须取得至少50名当区选民提名，以及在「三会」各取三个提名，才可参与由政府二把手丶政务司长陈国基担任主席的「区议会资格审查委员会」的资格审查，符合「爱国者治港」原则才能成为候选人。新制意味「三会」委员具有参选者和提名人的双重身份，具潜在利益衡突。

新区会俨如行政架构延伸部分

成为区议员後，港府会引入履职监察制度，制作包括不履行区会主席（即民政专员）指派工作的负面行为清单，对违反清单等行为表现不符公众期望的区议员进行调查，并处以合适「处理」，当中包括罚款或停职。有泛民区议员认为，这不单令区议会由政府监督者变成被政府监督，议员行为亦受束缚，当中，西贡区议会主席周贤明认为，新机制旨在体现行政主导，大削直选议席和提高参选门槛仍不放心，明显是要做到「滴水不漏」。

新一届区议员将不再负有现时的监督和拨款职能，特首李家超表示，区议会将担任配合政府的角色，协助政府掌握地区脉膊，令政府更有效策划地区服务；协助凝聚民心，争取市民支持政府；另外就是为居民提供谘询及转介服务。虽然区会职能俨如行政部门分支，但区议员酬金及津贴则与现时相若。

有关改革的民主程度，比1982年首届全港性民选区议会更低。当年的区议会虽也由民政事务专员出任主席，但直选议员有132人，占490席议席总数的27%；而直选和委任议席的比例是「1：1」，馀下224席是委任和当然区议员。其後，区议会的民主程度和职权逐渐加强，例如自第二届的1985年起，区议会主席便改由议员互选产生，而委任区议员亦在1995年和2016年全部取消(首任特首董建华在香港回归後再次引入委任制，故委任议员须第二度取消)；十多年前开始可以拨款进行区内小型工程。

李家超：新制是好制度 应长期运作

对於来届区议会是否民主倒退或代表特区港府比港英年代的殖民地政府更无信心让市民选出社区代表，李家超均没有正面回应，只是强调，现时是按实际情况作出改革，形容「以前行错咗路」，以致让一些「港独」丶助长「黑暴」和「揽炒」人士进入区议会，重申要予以改正，以便有利保障香港的长远繁荣稳定。

他不同意以直选比例衡量制度好坏，又指议员人数越多越好之说没有科学根据，反而可能变得碎片化，没有大局观，只见树叶，不见树木，遑论见森林。他重申，真正能帮助社区才是好制度，新制度能顾及整体香港利益，是好制度，应该「长时间运作」。

港府须为新制修订六条主体法例和十多条附属法例，律政司长未有交代何时完成修例，但有消息指，当局拟在立法会本届会期7月结束时完成修例工作，以便11月底12月进行选举。

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