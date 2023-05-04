全球新闻自由香港排140位属「艰难」 拒言论自由受限的邹幸彤获颁光洲人权奖

香港新闻自由

香港在最新的全球新闻自由排名榜上上升八位，但仍处140位，状况属排名较後的「艰难」，差过南美的哥伦比亚，仅较索马里高。而香港的人权自由继续备受打压，可从港人获得国际人权奖项为证，最新的是因拒绝接受限制言论自由的保释条款而继续还柙的前支联会副主席邹幸彤，获颁韩国的「2023年光州人权奖」，评审委员会形容她的斗争为世界各地渴望民主社会的人带来勇气和希望。

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总部在巴黎的「无国界记者」组织昨(3日)藉「世界新闻自由日」，公布2023年世界新闻自由指数，去年经历悬崖式下跌六十八位至排第148名的香港，今年以44.86分在全豉180个国家中排第140位，得分亦较去年增3.22分。在五大评分指标中，以经济指标排名最高，排全球第95位；最低是立法指标，排第150位。

该组织东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）表示，香港排名上升只是技术性上升，不能说情况有所改善，在国安法下，当地新闻自由情况仍然严峻。报告指，自北京在2020年通过要独立声音噤声的《港区国安法》後，曾经是新闻自由桥头堡的香港，经历前所未有的倒退，前年起更有多间传媒机构因忧虑风险选择停办。

同日，韩国人权组织「光州5．18纪念基金会」公布，因被控国安法下的勾结外国势力罪而被还柙的前支联会副主席邹幸彤，获颁「2023年光州人权奖」，该会期望藉奖项呼吁国际社会支持香港民主丶捍卫人权，并向港府和港人表达国际社会团结支持港人争取民主的意愿。

光州人权奖评审委员会形容邹幸彤是「为香港民主抗争的人权律师」，委员长文熙相指出，邹成为良心犯後，仍坚持与压迫港人的制度对抗，是港人勇气和希望的象徵。邹幸彤身负数案，除被控《港区国安法》下的勾结外国势力罪之外，她早前因拒绝应警方国安处要求提交资料而被判入狱4.5个月，更因拒绝接受限制言论自由的保释条款而继续还柙，在狱中等候就拒交资料案上诉。

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