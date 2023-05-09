英大臣访港促进两地经贸投资  国安法及五年内首位  李家超未谈港英是否回暖

英国/香港/中国

中英因北京收紧香港管治引发的紧张关系有改善迹象。英国商业及贸易部国务大臣庄敦文(Lord Dominic Johnson)正在访问香港，商讨促进港英双边贸易及投资，成为五年来第一位访港的英国内阁成员。不过，亦有英国传媒以他是北京打压港人公民权利後首位访港高官来形容他的行程，并引述部分受华制裁的国会议员作出批评，质疑英国有在北京面前伏低做小和出卖移英港人之嫌。

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庄敦文此行是继中国国家副主席韩正出席英王查理斯三世加冕大典并与英国外相祈湛明会晤後成行，在此之前，英国驻港澳总领事戴伟绅接受英文《南华早报》访问时表示，两年前推出的英国国民（海外）（BNO）签证及入籍途径，至少在2025年英国大选前不会变，强调现阶段无讨论要改变。不过，不少评论认为，外交官员不会无的文矢，估计这是中英关系改善，以致可能在不久将来改变因应《港区国安法》打压港人权利而推出的BNO签证及入籍途径的「风声」。

至於庄敦文访港是否意味港英关系可在《港区国安法》下回暖或破冰，特首李家超今(9日)早回应时不置可否，只是说，香港欢迎任何国家的官员来港，鼓励并推动经济发展丶商业往来，以及人文交流。但部分国家因政治理由而作出一些举措，以满足自身政治利益。他希望各方本着为发展以及让两地人民获益而实事求是，合作推动好政策，令两地经济和人民交往循正途发展。

庄敦文今天便会结束一连两天的访港行程，昨日已与港府财经事务及库务局长许正宇会面，他在社交平台推特发帖，以「非常棒」(fantastic)形容两人再度会晤，透露双方进一步讨论消除市场壁垒及加强英港两地贸易。他又赞扬香港是全球领先的国际金融中心之一，与英国在金融服务丶基建及可持续发展方面有共同利益，而英国则是投资和贸易的优先地点。

他又与长和主席李泽巨及联席董事霍建宁会面，指长和是英国最大的单一投资者，会上进一步讨论长和在英国的投资计划。另外，他昨日亦曾到数码港参观。

庄敦文来港前接受当地传媒访问时诱透露，此行会与港府代表讨论促进金融科技及金融服务贸易，亦会表明，英方反对限制港人自由，敦促中方履行国际义务。

不过，庄敦文访港引起多名英国国会议员批评，根据当地《标准晚报》引述美国媒体《政客》报道，执政保守党前党魁施志安（Iain Duncan Smith）质疑道，为何英国要在视他们如尘土的政府面前伏低做小（prostrate）?另一资深议员 Tim Loughton亦指，庄敦文此行予外界的观感欠佳；另外，下议院外交事务委员会主席凯恩斯（Alicia Kearns）亦批评，这是变相认可中国政府对香港的威权管治。

英国保守党人权委员会委员裴伦德(Luke de Pulford)表示，庄敦文访港是对下议院各党派让人认清北京滥压人权的重击，更坏的是，对刚循BNO途径移英的15万港人来说，这就是出卖。在英关注香港事务的「香港监察」亦在推特发帖，对庄敦文访港深表关注，因为中国已撕毁《中英联合声明》，若庄坚持成行，英方应把争取释放包括壹传媒创办人黎智英在内的政治犯订为首要事务。

庄敦文：要保香港国际地位 勿沟淡法治框架

另外，庄敦文接受《信报》(该报译作锺世旻)专访时，被问及《港区国安法》对香港营商环境的影响时表示，若香港希望继续担当国际金融中心，以及一个成功的转口港，须注意切勿「沟淡」香港强大的法治框架，以及现行「可预测及稳定」的制度。

他指出，香港要继续担当资金进入中国和从内地走出世界的重要渠道，其成功有赖一套可预测及稳定的税收和财政系统丶强大的法治框架，以及一个开放且面向国际的市场。他续称，港英时期为香港设计的低税体制依然存在，而低税制对欲打入内地市场的投资者具吸引力。

在北京，外交部发言人汪文斌昨午回应时表示，不了解庄敦文访港会否讨论香港人权状况，但重申，香港民众的人权依法得到有效保障，任何外国无权干涉香港事务。

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