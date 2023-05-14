诚品个资遭骇？买《阿共打来怎么办》接到统战电话

中国统战威胁

台湾自由时报14日报道，读者杨小姐日前在诚品书店网站购买《阿共打来怎么办》一书，事后却接到不明来电，原以为是要唬弄刷退的诈骗电话，不料却是以市调为由的统战电话，让她直呼诚品书店个资外泄让「阿共真的打来了啦」！

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报道援引杨小姐脸书写道，13日下午先是有连续2通「+28」开头的奇怪号码打给她，当时刚好没接到，到了晚间7时许又打了过来，接起来后电话另一头传来女子声音，用很「心虚」的语气自称「这边是诚品书局」，想确认一下是不是有买过《阿共打来怎么办》？

报道续称，杨小姐确实在诚品书局买过这本书，推测有可能是个资外泄，以为这又是那种谎称要刷退实际诈财的电话时，对方竟称由于这本书相当「敏感」且内容「不恰当」，因此希望能了解读者的看法。杨小姐透露，虽然那名女子口音听起来很像台湾人，但听个几句就能听出她并非土生土长的，让她一瞬间明白是「阿共真的打给我了。」

杨小姐意识到这一点后，要求对方稍晚打过来。约过10分钟，她再接起电话准备录音，这次换成是口音更不像台湾人的男性。

报道提到，据杨小姐透露，男子自称是「诚品书局市场部」，打电话过来是要和顾客回访闲聊了解看法，而且男子似乎没有要隐瞒自己的立场，谈话过程中接连说出「中国军事实力很强，台湾绝对不可能战胜」、「美国不会帮忙」、「台湾军人惧战」、「国民党比较好」、「统一台湾势必发生，投民进党就是武统，投国民党就是和平统一、一国两制」等统战言论。

杨小姐表示，最后自己忍不住反呛让男子有点恼羞成怒，但对方仍坚称是来自诚品客服。在这通电话之后，杨小姐又接到第3通来电，这次是个女性要来消耗10分钟左右的「通话时间」，杨小姐透过旁敲侧击得知对方确实不是台湾人、办公室有十多个人、工作就是打电话等等。

报道指出，在历经「阿共打来」风波后，杨小姐将自己的遭遇和电话录音录像PO出，随即引起广大注意；《阿共打来怎么办》作者之一的沈伯洋更在脸书笑称：「好了，下一本就叫做阿共打电话来怎么办。」

另据台湾数字发展部数字产业署14日新闻稿表示，依据个资法22条规定，将要求诚品生活公司15日立即到数字部做必要说明，并提供相关资料，以厘清相关个资保护措施是否符合法令规范。

外界注意到，此事件正值台海局势不断升温之际，中共也从未放弃武力犯台的宣称，台湾人也都明白中国解放军可能会打过来。台湾亦将迎来2024大选，大选之前，必会出现军事谣言大量散布。谣言是动摇对手民心的武器，谣言就是要让人变成失败主义者！而这类谣言之所以能历久不衰，代表的是台湾人对军事常识的认知不足。

值得一提的还有《阿共打来怎么办》的出版缘由，该书主要作者王立先前于2022年对台湾网媒关键评论表示：「要说目的，就是把原有台湾人，对军事常识的认知，几乎是负分的状态，拉回到至少有正的分数。」

据介绍，这本书中也包含了台湾人最关心的议题：如果战争爆发，生活会变成怎样。最后，用较宽广的视野看国际战略，介绍台湾及周边国家，以各国的利益与立场会怎样规画长期战略。从这样的观点来看，会发现许多谣言完全与各国的战略冲突。本书同时也以解放军的角度来分析，建军的目的究竟剑指何方。台湾人处在相对弱小的位置，常看贬自己、被谣言蛊惑，忘了中国也会害怕被侵略。立场对调，站在北京的角度，将会有完全不同的想法。

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