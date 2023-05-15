史板明夫：侯郭之争显示国民党正在面临的一场「转型之痛」

2024台湾总统大选前瞻

最近台湾舆论热点之一，就是本周三5月17日究竟是侯友宜还是郭台铭被征召为国民党总统参选人？对此议题，日本产经新闻社台北支局长史板明夫14日晚在脸书上表示，征召如果处理不好，国民党就有可能陷入分裂的危机。他并认为，今天侯友宜和郭台铭的对立，可以说是国民党正在面临的一场「转型之痛」。

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史板明夫5月14日晚间在脸书（史板明夫俱乐部）上开头写道，他最近这几天参加的几个饭局，大家谈论的主要话题都是国民党的总统候选人。听说下周三就要出结果了，到底是姓郭？还是姓侯？这两个候选人都各自有明显的优点和缺点、有不同的群众基础，负责征召的国民党朱立伦主席，这个时候也许正陷入天人交战。

史板明夫指出，征召一个，就势必得罪另外一个。如果处理不好，国民党就有可能陷入分裂的危机。

接着史板明夫指出发文重点，即如何观察观察这两位候选人。依他之见，最重要的，还是要看这两位的「对中国政策」有什么不同。

史板明夫在脸书文中认为，侯友宜市长说的不多，好像只提到了「反对台独、也反对一国两制」。但是没有具体的论述，看起来好像什么也没说。

然后他提到郭台铭董事长，说郭董在前几天发表了一篇「金门宣言」。提出了要和对岸在「一中各表」的原则基础上，重新展开谈判，并以金门作为两岸新的常设谈判地点。同时还指出，共机绕台等中共制造的军事紧张，并不是针对台湾人民而来的，而是针对目前执政的民进党的种种挑衅言行而来的。

史板明夫点出，郭董的这些说法是台湾统派势力的一贯主张。但是，历史已经证明，对岸是不可能接受所谓一中各表的。而且，说「两岸的军事对立缘于台湾执政党的挑衅」，很难得到台湾主流民意的理解。至少，以美日为首的国际社会民主自由阵营，都判断「正在企图改变台海现状的」，是中国。

亲中没前途 国民党徘徊

在史板明夫这篇脸文中，令人瞩目的是，他认为：今天侯友宜和郭台铭的对立，可以说是国民党正在面临的一场「转型之痛」。

史板明夫续指，在外国媒体看起来，2020年的总统大选，就是美中对抗的一场代理战争。蔡英文代表美国队、韩国瑜代表中国队。最后由美国队胜出。其实不仅仅是台湾，日本、韩国、菲律宾等，各国国内都有亲美势力和亲中势力竞争对抗的关系。但是，在最近几年的选举中，都是亲美势力获胜。

因此史板明夫分析称，在这种情况下，朱立伦主席领导的国民党，如果继续走亲中路线，明显是没有前途的。于是，打算提名有台湾本土色彩、在两岸论述上「一张白纸」的侯友宜市长，企图推动国民党的转型。但是遇到了党内亲中势力的强烈反弹，才造成今天这个僵持不下的局面。

最后，在史板明夫看来，5月17日如果提名了侯友宜市长，或许是中国国民党「向台湾国民党转型」的一个重要开始。如果提名了郭台铭，就有可能是2020年总统大选的翻版，又是一场「美国队」和「中国队」的大战。

国民党「征召之乱」后如何整合是观察重点

针对因规则不明引发的「征召之乱」导致迟迟推不出人选，另据中央社周一报道，国民党立委现在发言谨慎，也都强调征召掀牌后国民党要给人非常团结的感觉。

被问到国民党参选2024总统的征召人选近将揭晓，国民党立法院党团总召曾铭宗周一上午在立法院面对媒体询问时说，在总统征召人选公布之前，他不受访。

国民党立委赖士葆则在受访时表示，国民党总统征召人选就要掀牌了，在侯友宜和郭台铭之间总是会有一位将被征召，掀牌后国民党要给人非常团结的感觉。

赖士葆说，国民党本周公布总统征召人选之后，接下来如何整合「非绿」的力量非常重要；国民党必须团结，才有办法整合「非绿」的力量挑战民进党。

他表示，至于最后会征召侯友宜或郭台铭代表国民党角逐2024总统大选，目前所有国民党立委都不知道，等17日掀牌，希望侯友宜和郭台铭进行君子之争。

另外，国民党立委李德维同一天在立法院回答媒体询问时说，国民党中央到目前为止，对于总统征召人选一事，口风都非常紧，也因为目前没有人知道答案，所以大家都非常紧张，但不要因为紧张，而乱了脚步。

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