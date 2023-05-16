台湾通过开放同志家庭收养子女 婚姻平权补上重要缺角

台湾婚姻平权

台湾「同婚专法」通过4年后，立法院今日三读通过同性伴侣无血缘收养，使同婚者也能共同收养子女，或由一方单独收养他方子女，相关规范准用《民法》收养的规定。法新社说，这是继跨国同婚今年1月全面开放后，台湾的婚姻平权再向前迈出的一大步。

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台湾2019年5月通过《司法院释字第748号解释施行法》（同婚专法），使同志伴侣能够合法成为配偶，然据第20条规定限制同婚家庭的收养资格，仅能收养「配偶的亲生子女」，不准同性配合一方收养他方的养子女，亦不能如异性伴侣共同收养无血缘的孩子，如今修法可使同志伴侣的孩子在法律上不再「被迫单亲」。

据太报报道，民进党籍立委范云在三读后发言表示，特别感谢一路上的倡议团体，包括彩虹平权大平台、同志权益家庭促进会、同志咨询热线、台湾伴侣权益推动联盟，不断地进行社会对话及游说。

范云表示，在同性婚姻合法化四周年的前夕，「很高兴，我们在跨国同婚许可后，台湾国会今天三读通过同志收养，我们终于在法律上，把孩子还给同志家长了。」

范云指出，未来，在台湾，同性伴侣跟异性伴侣一样，可以结婚，也和异性家长一样，可以一起领养小孩，也都可以获得法律完整的保障，直呼「平等成家、亲权成双！」

另一位民进党立委洪申翰提及，在许多国际场合中，台湾是亚洲第一也是唯一同性婚姻合法的国家，这让许多国家都相当赞赏，也为台湾赢得不少国际友谊。

随后，台湾伴侣权益推动联盟（伴侣盟）也发声明表示，开放同性配偶可比照异性配偶共同收养无血缘子女，对同志社群而言无疑是振奋的。

伴侣盟秘书长简至洁说，4年前同婚专法在反同强大压力下三读通过，当时的感动是惊心动魄，但对于政府是否有决心把后续的平权缺角补上，我们并没有十足信心与把握；今年随着跨国同婚与无血缘收养的完满，「我们对于后续两岸同婚、人工生殖、婚生推定、以及同婚回归民法有更多的信心与期待，也相信台湾的民主制度一定会让平权的愿望步步实现。」

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