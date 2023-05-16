尊子：不会离开香港也不会停止发声

香港/政治

遭港府半年内六度公开批评的香港著名政治漫画家尊子(原名黄纪钧)，遭连载其漫画40年的《明报》停刊他全数的两个漫画专栏，由5月14日起正式下架。有评论员指，这象徵本地言论自由万马齐闇，预料会有更多人「封笔」，而事件折射出的包容性和胸襟，亦与港府声称的国际大都会不相称。

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尊子是 香港最杰出的政治漫画家之一，其报纸上的漫画在四十年后于周日（5月14日）被砍掉，他在面对政治压力时捍卫了言论自由，同时敦促其他人继续发表意见。

"除了新闻报道，漫画实际上是作为社会情绪的记录，一些外行的想法，或群众的想法，并进行质疑（和挑战）。我相信这是在一个健康的社会和环境中应该做的事情，"67岁的黄纪钧周一（5月15日）告诉路透社。

自1984年以来，黄纪钧的作品在香港获得了大量的关注。其中一些作品涉及中国对香港自由的严格控制，包括被用来逮捕数十名香港活动家和关闭民间社会团体和自由派媒体的国家安全法。黄的工作还涉及中国的人权问题，2014年和2019年香港的重大民主运动，以及1997年以来香港从英国殖民地过渡到中国统治的情况。

在警察于2021年突袭并关闭支持民主的《苹果日报》后，《明报》曾是最后一个刊登黄宗泽漫画的主流媒体集团。明报》在收到包括香港保安局长在内的六份官方投诉后，决定砍掉这幅漫画，不过他没有给出官方理由。

香港领导人李家超上周表示，虽然香港在法律上规定了新闻自由，但政府也有义务反对虚假和偏见的信息。

自2020年国家安全法在香港实施以来，约有半打记者因被指控犯有包括颠覆和煽动罪而被捕。

尽管批判性表达的空间越来越窄，黄纪钧说他不会离开香港，也不会停止发声。

"特别是在这一行，有点类似于做消防员。消防员只去有火的地方，但他们不可能看到什么火就冲过去。他说："消防员不能在看到火的时候逃跑，所以我们应该留在原地，记录我们的时间。

在他周末发表在《明报》上的最后一幅漫画中，黄纪钧通过勾画他的主角--一个被俏皮地命名为 "什么 "的立法者和他的妻子，在暴雨中蜷缩在雨伞下，向他的读者告别。

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