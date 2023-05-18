港协再收紧指引防播错国歌 国际赛方若拒核国歌 港队将缺席颁奖礼

香港/国歌

波斯尼亚的国际冰球赛上播错国歌事件扰攘近三个月後，终於有平息迹象，结果是中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（下称「港协」）向香港冰球协会(冰协)作书面申斥，另外又会更「完善」国歌处理指引，包括要求主办机构书面签收和核寊港协的国歌工具包，否则队员会拒绝出席颁奖礼。

广告 继续浏览后续

港协在去年11月下旬因应七人榄球赛南韩站误播国歌事件发出指引，订明随队领队需向赛事大会提供正确国歌及区旗，若发现大会出错，须做出「T」字手势示意错误，要求暂停及更正；总会如不遵守指引将有机会被暂停会员资格或津贴。期望藉此避免再次出现主办方从网上下载香港「国歌」时出错，误播代表2019年反修例运动的《愿荣光归香港》，而不是正确的中国国歌《义勇军进行曲》，但到了2月底於波斯尼亚萨拉热窝举行的世界冰球锦标赛分组赛时，香港冰球男子队击败伊朗，但播放国歌环节因港协的工具包超连结问题和领队未有现场听歌核实而出错。港协其後启动暂停冰协会员资格的程序。

港协今（18日）早召开董事局特别会议後决定从轻发落，向冰协发出书面申斥，并敦促冰协14天内就改善企业管治未能完善的事项，提交补充资料。港协义务秘书长杨祖赐会後表示，事件中已确认的事实，是领队未有将载有国歌的硬件交给主办方，亦未有收到主办方以书面确认收妥国歌，更没有即场向主办方再次核对。董事局亦留意到，冰协在4月的罗马尼亚赛事中，严谨跟从指引，没有出错，足以证明冰协有能力执行指引。

他又说，为防出错，港协会进一步完善指引，新修订包括要求所有体育总会出外作赛前，必须向港协领取工具包并带同出赛，交予主办机构後，须要求对方签收并现场核实；倘主办机构拒绝聆听或核实国歌和国旗，领队必须拒绝队员参加颁奖礼，直至对方同意核实。港协明日会向体育总会就新修改指引进行简报会，冀各总会提升播放国歌重视程度。

文化体育及旅游局长杨润雄出席立法会会议後表示，「非常支持」港协的裁决，认为事件涉及公帑，故港协要求冰协改善管治是合情合理，希望两会携手合作，推动冰球运动发展，令运动员可一展所长。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅