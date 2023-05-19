国安委拒让英国大状Tim Owen来港 黎智英司法挑战失败

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壹传媒创办人黎智英就聘用英国御用大律师敖云天(Tim Owen译音)辩护国安案件被香港维护国家安全委员会(国安委)阻挠一事要求进行司法覆核，但高等法院首席法官潘兆初今(19日)早裁定，驳回覆核许可申请，因为国安委的决定不受司法覆核干涉。裁决意味国安委建议入境事务处拒纪向敖云天发出入境签证极有可能是最後决定，黎智英需要更换部分辩护律师团队成员。

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黎智英早前获香港三个级别的法院批准聘用敖云天代表他在庭上抗辩，但中国人大常委会去年底释法後，国安委今年1月评估後指出，其聘用可能会危害国家安全的基础及潜在风险，建议入境处拒绝其相关工作签证申请。

黎智英一方为此申请司法覆核，认为国安委仅有权决定案件是否涉及国家安全问题，直接建议入境处拒绝工作签证属越权；另外，虽然港府官员声称人大常委会就聘用海外律师一事的释法没有追溯权，但释法并未订明，黎智英一方遂入禀，要求法庭声明，人大释法不会影响他委聘敖云天。

潘兆初法官今早颁下判词，驳回黎智英上述两项申请。潘官指出，《港区国安法》条文订明，国安委向北京的中央政府负责及受其监督，其工作不受任何机关干涉，包括

法院的司法覆核；此外，如若批准进行司法覆核，相关的国安资料便会公开，有违国安法「禁止公开」相关资料的目的。事实上，法院亦无权和没有相关培训或专业知识处理此事。

潘官亦反驳黎智英一方指国安委越权的指控，认为申请人依赖普通法下的越权原则是「完全错误」，因为法院对公共机构具备必须的监督管辖权已被国安法剔除，法院对国安委决定没有司法管辖权。另外，由於法庭没有要求就黎智英委聘敖云天一事要求特首发出国安证明书，国安委因此就入境处长是否批出入境工作签证一事作出建议，属国安委职权，没有越权。

对於黎智英一方要求法院颁令人大常委会释法不影响埃云天的聘用，裁决指出，释法虽不会引致任何裁决被推翻，但适用於认许判决的主体事宜，即拟聘敖云天一事，但由於国安委已建议入境处拒绝向敖云天发出签证，有关议题已成学术讨论。

根据程序，黎智英一方在不获发司法覆核申请许可的情况下，可以在两周内向上诉庭提出上诉或申请直接向终审法院提出上诉，但由潘官以法院对国安委决定无管辖权看来，上诉成功机会极微。

现年75岁的黎智英，已就参与未经批准集会判囚服刑完毕，现正就欺诈罪被判囚5年零9个月服刑中，至於拟委聘敖云天代辩的国安法下的串谋勾结外国势力罪一案，则排期今年9月25日开审。黎智英一方早前曾以控方是藉检控迫害黎智英，令他得不到公平审讯为由，申请将勾结外国势力案终止聆讯，作为控方的律政司反驳；三名国安法指定法官当时表示，会等待上述司法覆核案有裁决後，才就终止聆讯的申请作出决定。

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