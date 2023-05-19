邹幸彤获颁光州人权奖须由南韩友人代领 基金会体会香港实况比媒体报道更差

香港/韩国/人权

经中方官员阻挠下，南韩最大人权组织「光州5．18纪念基金会」如期于昨(18日)晚向香港前支联会副主席邹幸彤颁发年度人权奖，但代领奖者并非来自香港，会方认为，找人代领奖项的过程让他们体会到，香港的情况比他们从媒体了解到的更差，对香港争取自由之路更感悲观。不过，邹幸彤并不气馁，她在书面感言中，把得奖荣光归香港，并以「疾风知劲草」来祝愿为自由抗争者「笑到最后」。

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「光州518纪念基金会」的年度人权奖颁奖礼昨晚在雨中举行，正在狱中的邹幸彤自然无法亲身领奖，而考虑到代领奖者日后可能面对的危险，她特意不找香港友人代领奖项，而是在今年3月委托相识12载的好友丶韩国国际团结之家(Korean House for International Solidarity)总干事罗铉弼(Hyun-Phil Na)代领。

罗铉弼领奖后亦代邹幸彤念出获奖感言。邹对获奖深感荣幸，但认为这个奬项是属于每一位争取自由民主丶捍卫人权的香港人，感谢评审委员肯定港人抗争的努力丶勇气与坚持，藉此把这份荣光归香港。她指出，极权迅速摧毁了几代港人建立的法治社会及自由空间，使港人连说出真相丶追求民主丶捍卫人权都会被视为危害国家安全和须冒坐牢的风险，而港人的反抗已向世界发出极权扩张的警号，她纵使变成良心犯，仍不会放弃争取自由民主。

她呼吁全球热爱自由者支援各地民主抗争人士，坚信坚持争取自由民主可将全世界渴求自由的心连在一起。「今天这个人权奬便代表了，大家是和香港人在一起的。」她最后以南韩诗人金洙暎的诗作《草》与争取自由民主的港人和世界各地抗争者共勉，愿大家像野草般屈而不折，「疾风知劲草，让我们一起笑到最后吧！」

代领人：日后料难踏足香港 但会继续为港争取

罗铉弼代念邹的感言时，一度哽咽。本身是争取劳工权益和人权的团结之家总干事的他，事后接受本台书面访问时表示，他与邹因人权会议而在2011年起相识相知，曾在2014年「雨伞运动」和2019年反对修订逃犯条例运动时到香港了解情况，相信今次代领奖项后，将来更难踏足香港，这实在是「可耻」，但与未可知的风险相比，他宁愿承担责任，代为领奖，毕竟他的人身安全是有保障的，而留在南韩，仍可为香港努力。他强调，邹是保护香港民主之光，获奖是深庆得人，若港人为邹感到骄傲，那就是对他的最佳补偿。

他又说，基金会今次颁奖给邹幸彤，至少让该会继续关注邹幸彤和香港人权，这虽不能带来巨变，但已是一个开始，这便具有意义，期望包括光州在内的韩国社会会藉此讨论更多中国和香港事务。

「光州518纪念基金会」的金宝亨(Kim Bo-Hyeon 译音)亦表示，是次颁奖事宜令他们对香港的状况更有体会，例如该会决定颁发人权奖予邹幸彤时，已预计她难以亲身领奖，但连在香港找人代领也未能如愿，实在令人对香港争取自由更加悲观，而过程中亦让她直接体会到，香港的情况比她在媒体中所了解的更差。

邹幸彤今次获奖是由韩国的国际特赦组织于去年提名，3月经评审委员会决定，成为首位香港人获此奖项的人。委员会指出，颁奖予邹幸彤是「对香港政府的反民主及反人权作出反抗，给了全世界人权活动人士和公民勇气和希望」。她获选为「2023年光州人权奖」得主的消息于5月初公布后，中国驻光洲总领事曾连同两名使馆职员到基金会，要求该会重新考虑颁奖决定，是该会首次有此经历，但仍遭该会拒绝。

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