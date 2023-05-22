香港人才流失：长洲巨型包山改挂画 商界失两成人手损运作

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香港人才流失以致人手不足的问题有多严重？昨(21日)天公开的两则消息可以见微知着：属於国家级非物质文化遗产项目的长洲太平清醮，地标之一的特色之一的巨型包山，今年因搭建棚架的人手不足而改以挂画代替；另外，香港总商会总裁梁兆基承认，商界中层人员流失率严重，不少企业反映，公司员工流失率超过两成，对营运影响很大。

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过去三年受疫情影响而停办的长洲太平清醮飘色巡游及抢包山比赛等包山嘉年华活动，将於本周五（26日）复办，但作为地标之一的三座高约13米的巨型包山，由於让18000个包子依附其上的竹架，其承办商於3月底表示因人手短缺和制作场地问题，拒绝承造，大会曾应承建商要求增加造价约四成半至13万港元，仍未能如愿，加上时间紧迫，遂决定以大型挂画让游人望梅止渴，并辅以三座较小的包山代替。

太平清醮值理会主席翁志明今早在电台节目表示，三座小包山有十多呎高，其上的「平安包」，周五祭祀後，会如常在翌日派发予公众。至於康乐及文化事务署举办的抢包山比赛，亦会如常举行。值理会昨在脸书表示，稍後会检讨今年安排，「祈望明年会更好！」

与此同时，香港总商会总裁梁兆基昨在电台节目上表示，近年香港流失的人手以中层人员居多，据该会了解，每间公司约有两成人手流失，包括金融机构，而中层属於最大生产力和最大机会成为企业骨干的一群，流失对企业营运影响很大，不少高层人员惟有「落手落脚」，兼做中层职务。

他又说，即使港府有输入人才计划，但其他国家亦以类似条件争夺人才，港府须考虑再简化输入人才手续。另外，在香港接近全民就业的情况下，若企业藉提高工资抢人，只会形成恶性循环；而数码化亦不能完全解决人手不足问题，因为部分职位不可以机器代替。

2019年反修例运动後出现的移民潮，令香港在四年间损失超过22万名劳动人口，根据港府上月公布的统计数据，香港去年底的劳动人口为377.6万人，较前一年减少9.4万人，按年跌幅为2.4%，是有纪录以来最大跌幅。

另外，专注人力资源解决方案的万宝盛华大中华有限公司3月公布，访问510名雇主的调查显示，85%香港雇主面对人才短缺问题和招聘困难，为17年新高，较去年增长两个百分点，亦比全球平均77%为高。

香港出口业堪忧 全球货物流量因贸易区域化而下降

在电台节目上，梁兆基亦谈及香港经济表现。他指出，香港旅游业和服务业虽然恢复得不错，但与疫情前比较仍有距离，而出口情况较令人担忧，因为美国加息导致经济下滑，欧洲经济受战事影响仍无起色，中国经济动力亦有减慢趋势。

他认为，全球东西方阵营继续撕裂，令供应链重新配置，虽然疫情阻慢部分重新配置的进度，但长远全球化将逐渐变成区域化，令生产成本上升，抑制需求；加上美国加息对投资也有影响，预计会令全球货物流量下降。长远而言，香港需要依赖服务出口和数码贸易寻求经济新增长点，并且在亚洲板块中觅得自己角色，才可维持国际贸易中心的地位。

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