RSF 谴责联合国侵犯台湾民众知情权

台湾/世卫组织

世卫组织5月22日决定拒绝台湾以观察员国身份出席该组织年会之后，台湾中央社两名记者被禁止报道。总部设在巴黎的无国界记者组织（RSF）就此发表声明，呼吁联合国对全世界所有地区的媒体与记者开放其活动。

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公开信指出，尽管台湾公共通讯社中央通讯社（CNA）的两名记者曾婷瑄和田习如提前一周获得了联合国管理人员的批准，但仍然被禁止报道。

无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）表示，“以记者国籍或媒体注册的地理位置为由拒绝核发记者证明显带有歧视，更是侵害公众的知情权。

公开信指出，台湾记者并非一直被禁止进入报导联合国的活动：2009年至2016年间，北京试图修复与台北的友好关系，因此当台湾代表团获邀以“观察员”身分参加世卫组织年会WHA时，该机构欣然同意向台湾记者发放采访证。2013年，另一联合国专业机构国际民航组织（ICAO）亦邀请台湾代表团参加其大会，并允许该国的媒体报导活动。

在2023年无国界记者世界新闻自由指数所衡量的180国中，台湾的排名为第35名。中国这个全球最大的记者与新闻自由捍卫人士监狱至少已关押113人，其排名为第179名。

法广曾经就台湾是否可以以观察员国身份出席世卫组织年会咨询世卫组织公关部门，世卫组织回应说，相关决定一般由世卫组织成员国以多数制表决，世卫组织自然遵守大会的表决结果。就无国界记者组织的上述呼吁，世卫组织公关部门表示鉴于世界卫生组织年会不是在世卫组织大楼举行，而是在联合国日内瓦办事处所在地举行。记者进入联合国日内瓦办事处的认证由联合国负责。而联合国的政策是联合国总部的建筑仅仅对有联合国会员国身份的人开放。

自从中共1949年在北京建政以来，北京始终坚持拥有对台湾的主权，并且以联合国大会通过的2758号决议为由，竭力阻止台湾参与世界卫生组织等联合国附属机构举办的会议或活动。而台湾民进党政府坚持认为，联合国2758号决议只是解决了中国在联合国代表权的问题，并未解决台湾的代表权问题，况且医疗卫生与政治无关，病毒与疾病不受疆界限制，因此台湾参与世界卫生组织和出席世界卫生大会既是有关台湾民众的卫生福祉，又可以让台湾在卫生领域的专长和实力贡献于国际卫生事业。

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