中国「山东号」航母编队“通过”台湾海峡

台海局势

路透社台北消息称，据台湾国防部表示，中国航母「山东号」周六在另外两艘军舰的陪驶下，航行通过台湾海峡，这是台海军事紧张局势的最新升级。

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报道援引台湾军方说，于 2019 年服役的中国航母「山东号」，今午左右向北航行穿过台湾海峡，并严守中线，中线是台海两岸之间的非官方屏障。

台湾国防部在一份简短声明中表示，出动任务机、舰及岸置系统绵密监控，强调有效掌握台海周边区域动态，并“适切应处”。

路透社说，去年 3 月，「山东号」驶过台湾海峡，就在中美两国元首举行电话会谈的几个小时前。

「山东号」上个月也参加了中国在台湾附近的军事演习，在西太平洋开展活动。军演结束后，中国继续在台湾周边进行规模较小的军事活动。

周六 27 日，台湾国防部还表示，在过去的 24 小时内，8 架中国战机已经越过海峡中线，这是自去年 8 月早些时候的军事演习以来，中国战机一直在定期进行的活动。

中国国防部没有回应寻求置评的电话，中国军队也没有在其官方社交媒体频道上提及这次航行。

此前，当台湾总统蔡英文 4 月出访中美洲时，「山东号」航母于 4 月 5 日亦曾通过巴士海峡。

路透社表示，中国从未放弃使用武力将台湾置于其控制之下。台湾总统蔡英文政府则强烈反对北京的对台主权主张，并表示只有台湾人民才能决定他们的未来。

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