台湾大选「三脚督」 美专家评北京相较挺谁 但没替谁背书

台湾2024大选

美国智库「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）25日邀请「德国马歇尔基金会」（GMF）印太研究主任葛来仪（Bonnie Glaser）、前美国在台协会主席卜睿哲（Richard Bush）、戴维森学院教授任雪莉（Shelley Rigger）以及史丹佛大学胡佛研究所学者祁凯立（Kharis Templeman）等专家，谈论台湾大选呈显绿、白、蓝「三脚督」态势等议题。

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据台湾中央社26日报道披露，谈到此次总统大选中国较属意哪位参选人，葛来仪说，副总统赖清德过去发言让北京紧张，加上民进党被视为倾向独立，赖清德被认为属于党内较激进派；至于侯友宜，北京也对他感到不安，他是本土台湾人，让对岸联想到李登辉，中国对他不甚熟悉。

相较之下，葛来仪指出，柯文哲在台北市长任内透过双城论坛与中国有些合作交流，因此北京对他熟悉。她说：「我的感觉是，比起其他两人，他们比较愿意『支持』柯文哲。」

但葛来仪强调，对北京来说，侯友宜执政还是比民进党当家好。

中国影响台湾选举的工具越来越多

面对外界担心中国可能试图影响台湾大选，葛来仪说，中国影响台湾选举的工具越来越多，有些是明着来，有些是暗着来。

据她分析，北京可能动用的手段有3种。第一是资助台商回台投票，第2是运用假讯息，例如散布民进党执政不利、美国不可靠等对民进党不利或可能强化疑美论的信息，最后是在地方层级放利多。

针对最后一点，葛来仪说，北京已告诉国民党，他们将取消去年8月美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台后，中国对数千种台湾农产品的进口限制，北京可能藉此支持特定团体。

有意思的是，在中央社报道披露葛来仪对三位参选人的个人见解后，多家台媒提问柯文哲如何看待，柯文哲表示，他解读葛来仪的话，就是在所有参选人当中，柯文哲是最能够与中、美两边都能够沟通的人，这样解读就好了。

葛来仪澄清发言遭到曲解

葛来仪称北京倾向支持曾来往过的民众党主席柯文哲，在台湾引发热议。她在27日澄清，非为柯文哲背书，也未暗示柯文哲是最能与中国沟通的人，她的发言遭到曲解。

据中央社报道，葛来仪不满指责柯文哲蓄意扭曲她的意思。她周六向中央社记者表示，自己发言在布鲁金斯研究所YouTube频道上都找的到，她未说出或暗示柯文哲是最能与中国沟通的人，仅说因为中方曾在柯文哲担任市长期间与他互动，对他较熟悉。

葛来仪强调：「我不是在为柯文哲背书，也没有说他是唯一有能力与中国沟通的候选人。」

台湾大选直球对决「战争与和平」

其实早在三个主要政党确定候选人之前，「战争与和平」已成为台湾2024选战主轴之一。台湾中正大学政治系教授蔡荣祥就此对《华尔街日报》表示，如果台湾选民选择了一个对中国比较友善的候选人，将引发对美国印太战略如何持续下去的疑虑。

过去，在台湾倡导须与中国建立紧密关系的国民党，占有优势，但随着习近平上台中国对台立场转为强硬、香港爆发反送中运动之后，国民党在前两次总统大选接连失利、败给了民进党。

今年3月，台湾民进党总统蔡英文访美之际，前国民党总统马英九也随之访中，再度表明政党对两岸关系的主张始终为明年总统大选的主要话题。近年来，国民党也一直在「与中国保持友好」和「台湾民众对北京的负面观感」之间努力寻找平衡。

目前台湾3位总统候选人在两岸策略上各持论调：侯友宜被认为立场模糊、走「中间路线」；赖清德自称「台独务实工作者」、认为此次选举是「民主与独裁」的抉择；柯文哲则以「台湾自主、两岸和平」作为主张。

据蔡荣祥向《华尔街日报》表示，国民党提名侯友宜参选总统是「非同寻常」的选择。他指出侯友宜与多数国民党高层不同，其家族在1949年国共内战之前就已扎根台湾。现年66岁的他，两度当选台湾新北市市长，并曾任警政署署长，期间鲜少发表两岸立场或公开谈论政党政治。迄今，只听到侯友宜高喊反对「台独」和反对「一国两制」，至于国民党两岸的历史论述「九二共识」却未提及。

在国民党人选确定后，民进党的两岸论述也再次受到关注。2020年的台湾总统大选，民进党以「抗中保台」赢得多数选票，但近期中国对台军事动作频频，两岸问题看似须更加谨慎以对；此标语仍否有利选战，遭到党内质疑。

去年底，台湾地方选举民进党大败，蔡英文总统为表负责辞去党主席，由副总统、此次民进党总统参选人赖清德接任。此后，赖清德即多次提及「中华民国台湾」及「和平」。

另据台湾《联合报》之前曾援引不具名消息人士报导，赖清德与其两岸选战顾问讨论后，计划把选战论述更加聚焦于「和平保台」、「反共不反中」。至于从「抗中保台」转向「和平保台」，是否意味民进党的两岸论述出现变化。有民进党人士告诉《联合报》，立场始终一致，当中共武力犯台或军事威胁时，当然是抗中保台，平时则是努力和平协商、不挑衅。

「三脚督」候选人现成拉锯态势

无论如何，都可发现执政的民进党与在野大党国民党和新兴第三势力民众党当下的选战策略都逐渐往中间靠拢，避免刺激北京并让两岸紧张局势降温。

最后来看，据台湾资深媒体人周玉蔻创立的《放言》新闻网站26日公布（2023年5月22日至23日进行）的民调显示，赖清德以26.6%微幅领先侯友宜的24.7%、柯文哲的21.1%，高达27.6%的选民则表示无法决定。不过，在表达高投票意愿的民众中，赖清德扩大领先差距，以34.1%的支持度，领先侯友宜的29.6%，以及柯文哲的22.3%。

台湾大选的绿、白、蓝「三脚督」态势接下来如何演变，法广继续关注。

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