香港：13人因2019年冲击特区议会受审

香港司法

今天（5月29日），香港一家法院开庭，对13名涉嫌参加2019 年暴力冲击立法会事件展开庭审​​​​​​。香港抗议者冲击立法会被视为是对北京权威的一次空前挑战。当年香港报发大规模民主抗议活动，数百万抗议者连续数周进行游行和静坐示威。抗议者冲击立法会是抗议活动早期最激烈的一次。

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2019 年 7 月 1 日晚上，在英国将香港移交中国 22 周年之际，与亲北京的港府对立的抗议者强行冲进有警察把守大门的立法会综合大楼，张挂英国殖民时代的旗帜，砸碎了窗户，并在墙上涂鸦。

从今天（5月29日）开始受审的 13 人被控参与暴动，最高可判处 10 年监禁。其中七人在今天庭审一开始就已经认罪，以换取撤销对他们的其他指控。

庭审开始时，认罪的孙晓岚（Althea Suen）在脸书发表了一条信息说：“我从不后悔为自由、正义和民主而战，当我在监狱里时，我的思想将保持自由”。

没有认罪的六名被告，还面临非法进入议会和“刑事损害”的指控，这些指控最高可判处终身监禁。

庭审预计将持续 44 天。

法新社指出，作为当局平息 2019 年抗议运动的一部分，已有一万多人被捕，抗议运动是自 1997 年回归以来，对北京当局的最大挑战之一。

2020 年，北京对香港实施了国家安全法，将大多数异议人士定为犯罪，并镇压亲民主运动。 因与抗议活动有关的指控，约有 2,900 人而被起诉。

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