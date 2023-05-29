黎智英涉香港国安法案申请永久终止聆讯被驳回

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香港壹传媒创办人黎智英涉《香港国安法》，被控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”一案，将于9月25日开审，案件不设陪审团，由3名该法指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾处理。黎智英方此前就本案提出终止聆讯申请，香港特区高等法院5月29日颁布书面判词，3名法官一致驳回有关申请。

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据香港01报导，壹传媒创办人黎智英与他旗下的3间公司，涉违反《香港国安法》，被控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”。黎智英方早前申请终止聆讯，指港府阻挠他聘用英国御用大律师欧文（Tim Owen)，认为是“迫害”，而非检控，令他得不到公平审讯。

3名指定法官周一下午颁下书面判词，一致否决有关搁置法律程序的申请。法庭裁定被告所依赖的所有理由，无论个别或整体而言都不成立。法庭考虑到案件的罪行性质及严重程度、没有证据证明香港国安委不真诚行事，以及被告选择大律师的权利并非绝对的权利，认为案件明显倾向于应该进行审讯。

美联社报道提及，《香港国安法》第46条规定，“律政司长可基于保护国家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪审员及其家人的人身安全等理由，发出证书指示相关诉讼毋须在有陪审团的情况下进行审理”，有关条文订明在此情况下由三名法官组成审判庭。

本月早些时候，黎智英方的律师之一罗伯特·彭（Robert Pang）提出，法官的任命缺乏透明度，称这可能影响公众对司法机构和司法程序的信心。该律师还指，行政部门阻止英国大律师欧文代表黎智英的举动“实属迫害而非检控”，造成审讯不公。

据路透社报导，彭律师称：“如果对法院的独立性和公正性有任何疑问......那是不能允许的”。他还认为，阻止英国大律师欧文代表黎智英的举动是“迫害而非检控”。

据悉，在书面判词中，3名指定法官首先强调，被告多项控罪“极其严重”。法庭认为，被告所依赖的所有理由，无论个别或整体而言都不成立，因此驳回终止法律程序的申请。

判词也指出，法庭在衡量双方理据后，认为明显倾向于应进行审讯，考虑因素包括案中罪行的性质及严重程度；选择大律师的权利并非绝对的权利；英国大律师欧文在香港不具全面执业资格等。

据香港电台报导，黎智英现被控两项“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，以及一项“串谋刊印及复制煽动刊物罪”共三罪，另一项“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”则获存档法庭。

2022年12月，香港区域法院宣判， 黎智英因2项欺诈罪成，被判监禁5年9个月、罚款200万港元。此前，他已因4起非法集结案被判刑，总刑期为20个月。

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