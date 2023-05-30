澳门实施更严厉的国家安全法

澳门/国安法

澳门国家安全法的新修正案于周二（5月30号）生效，这些修正案据报对反对派和公民社会施加了更大的限制。

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法新社报道，这个中华人民共和国的特别行政区拥有自主的司法系统，主要基于前宗主国葡萄牙的法律，第一部国家安全法是在2009年颁布的。

据澳门政府称，立法机构于5月通过的对2009年法律的修订，旨在使其与中华人民共和国和香港现行的类似法律保持一致，特别是为了防止外国干涉。

报道称，到目前为止，现行的国家安全法主要涉及七种罪行，包括叛国、分裂、颠覆、盗窃国家机密和与外国人勾结，最高可判处25年监禁。

新的修正案将分裂罪扩大到非暴力行为，而颠覆罪现在包括反对北京中央政府的权力和权力意识形态的行为。对 "外国政治组织或团体 "的限制已扩大到在澳门以外地区活动的组织，包括非政治性社团。

另外，澳门警方现在拥有域外权力，可以在市外追捕嫌疑人。受《国家安全法》管辖的嫌疑人可能会被监控其通信，并被禁止离开澳门五天。

据法新社，反对这些新修正案的人谴责对自由和权利的新限制。前国会议员区锦新，一位长期支持民主的活动家担心该法律的适用方式将为任意性打开大门。他告诉法新社："对法律的应用给予更大的自由度，显然会危及人权和新闻自由"。

新的修正案与2022年通过的修正案不同，后者加强了对赌场之都高度有利可图的博彩业的控制。

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