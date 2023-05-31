萧美琴：乌成功抵御俄入侵对台很重要 大选结果不会影响台美关系

台美关系

台湾驻美代表萧美琴周二（5月30日）在华盛顿与媒体见面时，谈到台美深化国防、贸易等合作及乌克兰成功抵御俄罗斯入侵对于吓阻中国侵台的意义等多项议题。她并强调出，台湾愿意维持台海两岸现状，无论台湾大选结果如何，都不会影响到双边关系。

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据《纽约时报》报导，萧美琴表示，乌克兰能在美国和其他国家的帮助下成功抵御俄罗斯的入侵对阻止中国试图入侵台湾十分重要。

“我认为抵制侵略是一个关键信息，它有助于阻止任何认为侵略可以不受惩罚、不付出代价、快速进行的考虑或误判，” 萧美琴在《基督教科学箴言报》（The Christian Science Monitor）主办的早餐会上对记者表示，“我们必须确保任何考虑入侵可能性的人都明白这一点。”

萧美琴还驳斥了一些共和党议员和美国前官员的论点，他们认为美国应该减少对乌克兰的武器援助，以优先建立台湾的防御能力以及美国用以对抗中国的军事资源。

随后，她强调对此并不担心，因为台湾的武器订单和其他政府的订单是分开的。她认为，中国正在密切关注俄罗斯对乌克兰的入侵，并从中汲取经验，俄罗斯付出的代价越大，中国对台湾采取类似措施的可能性就越小。

萧美琴说：“我们最大的希望是，北京也能吸取侵略不会得逞的教训，国际社会将大力抵制侵略。”

大选结果不会影响台美关系

与此同时，美国之音报道着眼在台湾将于2024年1月举行总统大选。该报道指有评论认为，相较于民进党参选人赖清德，国民党征召的侯友宜对中国的立场更为“温和”，或许会寻求两岸关系问题上的折衷立场。但倡导与中国建立更紧密的关系被认为是国民党在前两次总统大选中失利的原因之一。

美国之音援引萧美琴说：“我们已经形成了保持台海现状的共同意愿，” 她进一步说明，“这是在台湾不同政党的最大共同点，最终我们与美国的关系必须也是可持续的，无论政府更迭，在美国和台湾都是。”

她表示，台湾人民渴望与美国和其他民主国家间维持良好关系，“长期来看，我们确实有一个可持续的、稳定的国际远景，无论台湾大选结果如何，都可以继续下去。”

贸易谈判期盼取消双重征税

美国之音的报道也提到，美国与台湾本月完成“美台21世纪贸易倡议”第一阶段谈判，预计近期签署生效。报道称，萧美琴希望在接下来的贸易谈判中能涉及取消双重征税的问题，“目前这是我们重要的优先事项，” 她说，目前台商在美投资造成困扰，尤其是广义半导体产业生态系统中的中小型企业。台湾政府鼓励本土芯片产业在国际发展，并考虑在志同道合的民主国家新增额外投资。

美国和台湾2022年8月正式启动“美台21世纪贸易倡议”谈判，达成协议用时不到一年。

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