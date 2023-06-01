台美在华盛顿签署21世纪贸易倡议首批协定

台美/经贸

根据台湾行政院经贸谈判办公室6月1日宣布的消息，美国与台湾21世纪贸易倡议谈判启动一周年之际，双方于当日在华盛顿签署首批五项协定。行政院发言人林子伦表示，这些协定“深具历史意义，也是新的开始"。

台湾与美国21世纪贸易倡议谈判于2023年6月1日签署首批五项协定

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台美21世纪贸易倡议谈判一年前围绕12项议题展开。两个回合的谈判之后，双方在今年五月中旬宣布就五项议题达成共识。相关协定6月1日在华盛顿签署。 根据台湾中央社消息，签字仪式在美国在台协会华盛顿总部举行。美国在台协会执行理事蓝莺与台湾驻美代表萧美琴，在美国副贸易代表毕昂奇以及台湾行政院政务委员邓振中见证下，正式签署相关文件。

从公布的消息来看，双方目前达成的五项协定涉及“贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业”。

台湾行政院发言人林子伦1日宣布相关消息时，强调这些协定的历史意义，指出，这”将奠定台美贸易持续发展的完整结构“。

中央社引述台湾驻美代表萧美琴日前在华府参加活动时的发言指出，接下来的贸易谈判能涉及消除双重课税问题。她表示，这将是“重要优先事项”。

法新社发自台北的报道特别指出，这是自1979年以来，台湾与美国签署的最完整的贸易协议。

台美曾在1994年签署”贸易及投资框架协定。台湾也在2002年加入世界贸易组织。

不过，这次台美贸易谈判取得进展的意义远超出了经贸层面。

台海两岸近年来在中美紧张关系背景下也形势日益紧张，北京当局不断在经济、政治以及军事层面，提升对台湾的压力。美国在不断强化对台湾的各种支持的同时，也在重新调整在印太地区的战略布局。拜登政府上台后，提出了印太经济框架计划。台湾虽然并未被纳入其中，但台美双方自去年6月起，正式启动了21世纪贸易倡议谈判。

台美贸易谈判自然也引发北京方面不满。中国商务部发言人5月23日向媒体表示，中方“坚决反对”。

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