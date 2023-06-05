「视频」台湾接力成为全球华人世界最重要的六四纪念之地
国安法下的香港不再能点亮六四纪念烛光，台湾就成为全球华人纪念六四的最重要场所。很多港人也努力在台湾延续香港曾经坚持30年的六四纪念。6月4日晚6点40分，纪念活动在台北中正纪念堂启动。活动由华人民主书院以及民权团体主办。许多民众冒雨参加纪念活动。
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台湾逐渐进入大选角逐状态之际，各路政治人物也纷纷就六四纪念以及护卫民主的重要性发表谈话。
台湾副总统、2024总统选举民进党候选人赖清德在脸书发文，呼吁“珍惜得来不易的自由民主“。立法院长游锡堃也在脸书发文，呼吁”爱好自由民主的国家，共同对抗极权主义扩张“。
在野党国民党2024总统候选人侯友宜6月4日发表声明表示，面对六四事件的历史伤痛，必须意识自由、人权是两岸之间应该追求的进步价值。
前总统马英九则借六四纪念日，认为台湾在民进党政府执政7年中，出现种种“不自由的民主“现象。
国民党主席朱立伦在脸书发文指出，“持续坚守华人的民主灯塔、坚守台湾的生活方式、捍卫中华民国的自由、民主、人权、法治及繁荣，这是台湾面对中国大陆不同体制时的最好回应。”
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