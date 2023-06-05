「视频」台湾接力成为全球华人世界最重要的六四纪念之地

国安法下的香港不再能点亮六四纪念烛光，台湾就成为全球华人纪念六四的最重要场所。很多港人也努力在台湾延续香港曾经坚持30年的六四纪念。6月4日晚6点40分，纪念活动在台北中正纪念堂启动。活动由华人民主书院以及民权团体主办。许多民众冒雨参加纪念活动。

03:16 2023年6月4日晚，台湾民权团体在台北组织六四34周年纪念晚会。 AP - Chiang Ying-ying